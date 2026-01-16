Логотип новостного портала Прогород
Сбер — №1 среди работодателей по выбору молодежи

Центр внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ провел масштабное исследование карьерных предпочтений российской молодежи. В количественном опросе и в серии качественных интервью приняли участие более 2600 школьников, студентов и участников олимпиад из всех регионов страны.


По результатам исследования, Сбер чаще других компаний называют желаемым первым местом работы — его назвали 57% опрошенных. Далее следуют Яндекс (51%), Т-банк (42%), Wildberries (37%), Ozon (35%) и VK (34%).


Помимо высокой зарплаты, для молодежи важны поддержка руководства (50%), комфортная рабочая среда (48%), ощущение значимости своей работы (34%) и возможности для профессионального роста.


Сбер системно работает со школьниками и студентами по всей стране. За 2025 год более 840 тысяч молодых людей посетили мероприятия компании. Сбер реализует 64 образовательные программы с 28 ведущими вузами из 17 городов, включая 28 программ по искусственному интеллекту. В прошлом году компания открыла пять современных образовательных пространств в НИУ ВШЭ, ИТМО, РАНХИГС, Финансовом и Центральном университетах.


Сбер инвестирует миллиард рублей в программы ТОП-ИИ и ТОП-ИТ для 2200 студентов до 2030 года, обучил навыкам искусственного интеллекта 2000 преподавателей вузов и колледжей. 476 студентов и молодых ученых получают стипендии Сбера. Компания стала первой, кто поддерживает все 24 направления Всероссийской олимпиады школьников. 2500 студентов прошли стажировки в Сбере в 2025 году. В этом году Сбер впервые стал партнером финала международной студенческой олимпиады по программированию ICPC.


Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбера:


"Результаты исследования подтверждают то, что мы видим каждый день: молодежи важно чувствовать причастность к чему-то большому и значимому.


Сегодняшние школьники и студенты хотят найти среду, где в них верят, помогают расти и дают ощущение направления. Мы даем им эту возможность на всех этапах — от школьных олимпиад до совместных образовательных программ с университетами, стажировок и реальных проектов в командах Сбера.


Мы стали полноценным партнером системы образования. Только за прошлый год наши мероприятия посетили более 840 тысяч школьников и студентов. Мы открываем современные образовательные пространства в ведущих вузах, запускаем десятки совместных программ, где студенты получают реальные навыки, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Мы инвестируем в развитие талантов и поддерживаем преподавателей, потому что понимаем — когда человек чувствует, что в него верят и видят его потенциал, он способен на прорывы, которые меняют индустрии".
 

