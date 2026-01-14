«Марти Великолепный»: триумфатор «Золотого глобуса» Тимоти Шаламе в роли выдающегося игрока в настольный теннис

Скриншот из трейлера

Киносеть «Кронверк Синема» с 15 января приглашает на показы спортивной драмы Джоша Сэфди «Марти Великолепный» 18+ с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу. Роль главного героя, выдающегося игрока в настольный теннис Марти Маузера, принесла Тимоти Шаламе победу в номинации «Лучший актер (мюзикл или комедия)» на «Золотом глобусе».

1952 год. Марти Маузер застрял в тесном обувном магазине своего дяди на Нижнем Ист-Сайде — на работе, которую он не выбирал, в жизни, которая кажется предопределенной. Настольный теннис становится для него эвакуационным выходом не только из магазина, но и из мира, который ожидает, что он будет держаться проторенного пути. В послевоенной Америке настольный теннис уважают едва ли больше детской игры в фишки — поэтому мечта Марти кажется окружающим нелепой шуткой.

Но насмешки — лишь одно из препятствий. Марти приходится считаться с властной матерью, беременной девушкой, пустым кошельком и капиталистической системой, которая встает у него на пути. И всё же даже сильные мира сего не в силах остановить героя на пути к становлению Марти Великолепного — потому что для него каждое препятствие лишь повод удвоить усилия.