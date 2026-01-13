Логотип новостного портала Прогород
Современное оборудование и повышение автоматизации: «Сыктывкарский молочный завод» запустил две новые линии

Современное оборудование и повышение автоматизации: «Сыктывкарский молочный завод» запустил две новые линии Фото Андрея Павлова

«Сыктывкарский молочный завод» идет в ногу со временем и регулярно обновляет оборудование. С этого года на предприятии запущена новая линия по розливу молока в ПЭТ-бутылку и оборудование компании ГАЛДИ, которое предназначено для розлива готовой продукции в упаковку Тетра-пак. Журналист издания «Про Город» побывал на предприятии и узнал подробности.

Для улучшения бизнес-показателей руководством предприятия было принято решение внедрить новое оборудование российского производства по розливу молока в ПЭТ бутылку. Данный вид упаковки соответствует всем стандартам безопасности. Процесс выдува бутылки организован в составе линии, в автоматическом режиме.

Перед розливом бутылки дезинфицируются специальным раствором, ополаскиваются озонированной водой, а только потом пускаем на дозировку. Далее бутылки герметично закручиваются и маркируются. Каждая единица продукции прогружается в систему «Честный знак», где покупатель может отследить весь путь. Производительность оборудования – 3000 бутылок в час.

Внедрение высокотехнологичного оборудования компании ГАЛДИ позволило увеличить скорость производственного процесса, расширить ассортимент и нарастить объемы производства.

Рост эффективности и производительности для Сыктывкарского молочного завода – это в первую очередь развитие, увеличение объемов, что позволяет расширить долю рынка и удовлетворить разные потребности и предпочтения потребителей.

Предприятие играет огромную роль в развития аграрного сектора в регионе и ежедневно принимает на переработку более 80 тонн сырья. 

Непрерывно растущие объемы и стабильное качество сырого молока, поступающего на молочный завод, позволяют достойно конкурировать с производителями других регионов, представленных в торговых сетях Республики Коми. Среди поставщиков есть как крупные сельскохозяйственные предприятия, так и крестьянско-фермерские хозяйства.

В настоящее время Сыктывкарский молочный завод принимает сырье с 27 хозяйств, расположенных в Республике Коми, они поставляют молоко, соответствующее строгим стандартам качества. Молочный завод выражает признательность своим поставщикам за бесперебойные поставки, эффективное сотрудничество и профессионализм, что является основой стабильного производства качественной продукции. 

– Совместный труд – это основа нашего общего успеха! Все вместе мы обеспечиваем регион свежими и натуральными молочными продуктами! — говорят сотрудники предприятия.

«Сыктывкарский молочный завод» — крупнейший производитель молочной продукции в Республике Коми. Неизменными приоритетами предприятия остаются:

  • формирование доступной линейки натуральной молочной продукции под брендом «Белая поляна»;
  • обеспечение высокого качества и безопасности выпускаемой продукции;
  • лидирующие позиции на молочном рынке региона.

Реклама ООО "Сыктывкарский молочный завод" ИНН 1101097174 Erid=2W5zFHDgnXA

