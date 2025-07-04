Ученые назвали самое полезное масло: не оливковое, не подсолнечное и в разы полезнее льняного

Собираетесь приготовить освежающий летний салат? Попробуйте заменить привычное подсолнечное масло на тыквенное – это не только преобразит вкус, но и добавит полезных омега-3 жирных кислот в ваш рацион. Но как выбрать качественное масло среди огромного разнообразия на полках магазинов? Давайте разберемся, какие масла лучше всего использовать для заправки салатов, чтобы было и вкусно, и полезно.

Забудьте о рафинированных маслах, предназначенных для жарки. Для салатов выбирайте только нерафинированное масло первого холодного отжима, которое не подвергалось дезодорации. Именно в таком масле максимально сохраняются ценные витамины, фосфолипиды и незаменимые омега-кислоты. Масла, полученные с использованием химических растворителей, теряют до 80% полезных свойств. Ищите на упаковке обозначения Extra Virgin, Virgin или "первый сорт" – это индикаторы высокого качества.

Универсального масла не существует. Лучше сочетать разные виды, подобно тому, как художник смешивает краски. В оливковом масле преобладает омега-9, в подсолнечном – омега-6, а льняное масло – лидер по содержанию омега-3. Поскольку мы часто перебираем с омега-6 (фастфуд!), а омега-3 хронически не хватает, добавьте в рацион льняное или рыжиковое масло – чайная ложка в день поможет восполнить дефицит. Открытую бутылку используйте в течение 2-4 недель, так как на свету масло быстро становится горьким.

Топ-5 советов для гурманов:

Кунжутное масло с медом – идеально для азиатских салатов, но будьте осторожны с аллергией на кунжут! Тыквенное масло для запеченной моркови – подчеркнет ее сладость. Льняное масло – только в холодные блюда, иначе образуются вредные вещества. Осадок – это хорошо! Взболтайте масло перед использованием, чтобы получить ценные фосфолипиды. Масло в прозрачной таре – избегайте! Свет разрушает витамины. Выбирайте темное стекло или металлическую упаковку.

Как не купить подделку оливкового масла:

Настоящее оливковое масло Extra Virgin проходит проверку качества. Вот три совета для покупателей:

Ищите знак PDO (защищенное обозначение происхождения) на этикетке.

Дата розлива должна быть не позднее 12 месяцев с текущей даты.

Храните масло в темном месте, а не на подоконнике.

Храним правильно:

Срок хранения льняного масла – 4 недели, тыквенного – 2 месяца, подсолнечного – 3 месяца. Оливковое масло сохраняет свойства до полугода, если хранить его правильно. Проверьте свежесть, капнув немного масла на салфетку. Если через час останется жирное пятно – всё в порядке. Желтый ободок вокруг пятна говорит об окислении масла.

Вы выбрали масло с надписью "органик"? Убедитесь, что на упаковке есть знак ГОСТ Р 56508-2015. И еще: добавьте ложку горчичного масла в майонез для пикантности и витамина D!

Экспертное уточнение: Помимо выбора качественного масла и правильного его хранения, важно учитывать количество масла, используемого в салатах. Даже полезные масла, употребляемые в избытке, могут привести к увеличению калорийности блюда и, как следствие, к набору веса. Рекомендуется использовать умеренное количество масла, достаточное лишь для придания салату вкуса и аромата, но не чрезмерное, чтобы избежать лишних калорий. Использование распылителей масла также может быть полезным для контроля количества масла.

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