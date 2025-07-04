"Милейшие конфетки, что я видела, да еще и очень вкусные": в "Магниты" завезли дешевые сладости со 100% натуральным составом

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Невозможно пройти мимо новинки в "Магните" – очаровательных конфет от рязанской фабрики "Виват"! Яркая упаковка с детскими рисунками сразу приковывает взгляд: забавные мордашки "Крохи", "Дружка" и "Зайки" словно приглашают окунуться в мир детства и беззаботного чаепития. Даже если вы не большой любитель сладкого, эти конфеты способны вызвать улыбку одним своим внешним видом. Что же скрывается за милым дизайном? Это разновидность пралине с хрустящей вафельной крошкой, облаченная в тонкую, но вкусную молочную шоколадную глазурь. Фабрика "Виват" предлагает три оригинальных вкуса: нежная "Кроха" с ощутимой ноткой фундука, сливочный "Дружок" с деликатными ирландскими сливочными акцентами и фруктовая "Зайка", удивляющая ярким банановым ароматом. Состав, в целом, типичен для подобных сладостей: сахар, вафельная крошка, какао-продукты, сухое молоко и, что радует, натуральные ароматизаторы.

Шоколадная глазурь, хоть и тонкая, обладает насыщенным молочным вкусом и приятно тает во рту. Начинка каждой конфеты – это отдельная история. "Кроха" с фундуком – классическое сочетание, проверенное временем. "Дружок" с ирландскими сливками – более утонченный вкус для любителей сливочных десертов. Но настоящим открытием стала "Зайка" с бананом! Лёгкий, ненавязчивый фруктовый оттенок идеально дополняет сладость пралине, создавая необычное и гармоничное сочетание. Стоит отметить, что, как и многие конфеты на основе пралине, они могут показаться излишне сладкими при употреблении в больших количествах, поэтому лучше наслаждаться ими в умеренных порциях.