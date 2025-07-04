C 10 июля спокойная жизнь неработающих россиян закончится: Татьяна Голикова о новом указе
- 03:07 4 июля
- Служба новостей
В июне 2025 года в России вступит в силу масштабная реформа системы пенсионного обеспечения, предусматривающая значительные изменения в механизмах индексации пенсий. Новая система направлена на повышение уровня выплат и улучшение материального положения пожилых граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что минимальная прибавка к пенсии составит примерно 1300 рублей. При этом точный размер увеличения будет определяться индивидуально, с учетом трудового стажа и объема пенсионных накоплений каждого пенсионера, что обеспечивает более справедливый и персонализированный подход.
Одним из ключевых нововведений станет восстановление индексации пенсий для работающих пенсионеров — мера, которая была приостановлена в 2016 году. Возобновление этого механизма инициировано президентом Владимиром Путиным и предполагает двухэтапное увеличение: в марте — на уровень инфляции, а в апреле — с учетом роста средней заработной платы по стране. Экспертное уточнение: данный шаг позволит более точно учитывать экономические реалии и обеспечит поддержку тем пенсионерам, которые продолжают трудиться, совмещая работу с получением пенсии. По предварительным оценкам, данная мера затронет около 7,8 миллиона человек.
Также предусмотрены компенсационные выплаты для тех пенсионеров, которые продолжали работать в период с 2016 по 2024 год — то есть во время временного прекращения индексации. После завершения трудовой деятельности они получат компенсацию за недополученные средства за этот период. Андрей Исаев, депутат Государственной Думы, отметил, что компенсационные выплаты будут произведены полностью и своевременно, что восстановит справедливость по отношению к данной категории граждан.
Экспертное уточнение: такие меры свидетельствуют о стремлении государства повысить социальную справедливость и обеспечить достойный уровень жизни пожилых людей. Восстановление индексации для работающих пенсионеров и компенсационные выплаты — важные шаги в направлении укрепления социальной защиты и повышения доверия к системе пенсионного обеспечения. В долгосрочной перспективе эти инициативы могут способствовать снижению социального напряжения и стимулированию активного участия пожилых граждан в экономической жизни страны.
Читайте также:
- С сегодняшнего дня: Сбербанк обратился ко всем россиянам, которые оставляют деньги на банковской карте
- Несчастные цифры в дате рождения: этим людям трудно найти любовь и построить семью
- Поцелованные Богом: Тамара Глоба назвала только три знака Зодиака, которые получат благословение
- Стирают круче элитных, а стоят дешевле: названы 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества
- Ступят на сияющую полосу из бриллиантов: Тамара Глоба назвала только два знака, которые будут жить как в сказке