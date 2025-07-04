C 10 июля спокойная жизнь неработающих россиян закончится: Татьяна Голикова о новом указе

В июне 2025 года в России вступит в силу масштабная реформа системы пенсионного обеспечения, предусматривающая значительные изменения в механизмах индексации пенсий. Новая система направлена на повышение уровня выплат и улучшение материального положения пожилых граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что минимальная прибавка к пенсии составит примерно 1300 рублей. При этом точный размер увеличения будет определяться индивидуально, с учетом трудового стажа и объема пенсионных накоплений каждого пенсионера, что обеспечивает более справедливый и персонализированный подход.

Одним из ключевых нововведений станет восстановление индексации пенсий для работающих пенсионеров — мера, которая была приостановлена в 2016 году. Возобновление этого механизма инициировано президентом Владимиром Путиным и предполагает двухэтапное увеличение: в марте — на уровень инфляции, а в апреле — с учетом роста средней заработной платы по стране. Экспертное уточнение: данный шаг позволит более точно учитывать экономические реалии и обеспечит поддержку тем пенсионерам, которые продолжают трудиться, совмещая работу с получением пенсии. По предварительным оценкам, данная мера затронет около 7,8 миллиона человек.