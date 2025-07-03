Назвали самую полезную для человека рыбу — ешьте два раза в неделю. Богата селеном, фосфором и очень хороша на вкус

Выбирая между морской и речной рыбой, многие интуитивно отдают предпочтение морским видам. Однако, ключевым фактором, определяющим пользу продукта, является не столько среда обитания, сколько способ получения рыбы: выловлена ли она в дикой природе или выращена на ферме. Рыба – ценнейший продукт питания, богатый витаминами, легкоусвояемым белком и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Она также содержит важные минералы: кальций, йод, цинк, селен, железо и фосфор. Регулярное употребление рыбы способствует укреплению суставов, улучшению когнитивных функций и общего состояния организма, замедляет процессы старения, благотворно влияет на репродуктивную систему и помогает снизить уровень холестерина.

Традиционно считается, что морская рыба выделяется высоким содержанием жирных кислот, а речная – повышенным содержанием белка и железа. Важно учитывать, что многократная заморозка морской рыбы во время транспортировки может негативно повлиять на ее питательную ценность. С другой стороны, речная рыба часто подвержена риску загрязнения водоемов, в то время как морскую рыбу чаще вылавливают в глубоководных и экологически чистых районах.