Назвали самую полезную для человека рыбу — ешьте два раза в неделю. Богата селеном, фосфором и очень хороша на вкус
- 00:20 4 июля
- Служба новостей
Выбирая между морской и речной рыбой, многие интуитивно отдают предпочтение морским видам. Однако, ключевым фактором, определяющим пользу продукта, является не столько среда обитания, сколько способ получения рыбы: выловлена ли она в дикой природе или выращена на ферме.
Рыба – ценнейший продукт питания, богатый витаминами, легкоусвояемым белком и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Она также содержит важные минералы: кальций, йод, цинк, селен, железо и фосфор. Регулярное употребление рыбы способствует укреплению суставов, улучшению когнитивных функций и общего состояния организма, замедляет процессы старения, благотворно влияет на репродуктивную систему и помогает снизить уровень холестерина.
Традиционно считается, что морская рыба выделяется высоким содержанием жирных кислот, а речная – повышенным содержанием белка и железа. Важно учитывать, что многократная заморозка морской рыбы во время транспортировки может негативно повлиять на ее питательную ценность. С другой стороны, речная рыба часто подвержена риску загрязнения водоемов, в то время как морскую рыбу чаще вылавливают в глубоководных и экологически чистых районах.
Особую осторожность следует проявлять в отношении рыбы, выращенной на фермах. Зачастую в корм такой рыбы добавляют стимуляторы роста, искусственные красители, антибиотики и гормоны. К этой категории относятся осетровые породы, многие виды лососевых, форель, карп, тиляпия и другие. Вылов сибаса в естественной среде обитания практически запрещен, а значительная часть морепродуктов, таких как мидии и креветки, также выращивается искусственно.
Эксперты в области диетологии настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение рыбе, выросшей в естественных условиях. Особое внимание стоит обратить на следующие виды:
- Дальневосточный лосось (горбуша, кижуч): ценный источник антиоксиданта астаксантина и омега-3 жирных кислот.
- Треска: диетический продукт, особенно полезна печень, из которой получают рыбий жир.
- Минтай: отличается высоким содержанием йода и белка.
- Сайра, сельдь и скумбрия: важные источники омега-3 жирных кислот и селена.
- Камбала: по содержанию омега-3 превосходит лосося, рекомендуется в период восстановления после болезней.
- Хек, путасу, навага, терпуг, мойва и сардины: также полезны для здоровья.
Среди речной рыбы наиболее ценными считаются щука и окунь. Из морепродуктов стоит отдать предпочтение кальмарам, поскольку их пока не выращивают в искусственных условиях. Важно избегать покупки продуктов, подвергшихся химической обработке.
Крупные плавники и неравномерный цвет мяса могут служить признаками дикой рыбы. Однако, не стоит полагаться только на эти признаки, так как недобросовестные продавцы могут подвергать рыбу химической обработке, накачивать водой или красителями, а также многократно замораживать. При выборе рыбы необходимо тщательно изучать информацию о ее происхождении и условиях выращивания, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.
Экспертное уточнение: По мнению специалистов Роспотребнадзора, наиболее безопасными с точки зрения загрязнения тяжелыми металлами являются мелкие виды рыбы, такие как сардины, мойва и сельдь. Крупные хищные рыбы, особенно долгоживущие, могут накапливать больше вредных веществ в течение своей жизни. Также рекомендуется отдавать предпочтение рыбе, выловленной в проверенных и экологически чистых районах, имеющей соответствующие сертификаты.
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