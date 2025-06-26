«Питер FM»: возвращение на большой экран культовой лирической комедии с Евгением Цыгановым
- 11:55 26 июня
- AnnaAnna
29 июня Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру фильма «Питер FM» 12+. Это история о том, как случайная встреча может изменить жизнь. Главные роли исполнили Екатерина Федулова и Евгений Цыганов, а Павел Баршак, Андрей Краско и Владимир Машков появляются в ярких эпизодических ролях.
Режиссер Оксана Бычкова создала особый мир, который стал настоящей классикой российского кинематографа. С момента своего выхода в 2006 году фильм покорил сердца зрителей и продолжает оставаться актуальным и любимым. «Питер FM» отдает дань уважения выдающимся фильмам оттепели, где трогательная история передается через ряд забавных эпизодов, оставляя светлое ощущение после просмотра.
Фильм стал культовым не только благодаря своему уникальному сочетанию романтики и комедии, но также благодаря живому изображению Санкт-Петербурга — города, который сам по себе является одним из главных героев картины. Герои фильма ищут друг друга на набережных рек Фонтанки и Мойки, на Невском проспекте, Петроградской стороне, улице Белинского, в районе Пяти Углов и других уголках города.
Саундтрек также давно является самостоятельной единицей – в фильме звучат песни групп «Город 312», «Мумий Тролль» и других, а оригинальную музыку к фильму написал актер Кирилл Пирогов.
После выхода «Питер FM», сделавшего это название узнаваемым, была создана одноименная радиостанция, которая продолжает свое вещание и по сей день.
Билеты: https://kinoteatr.ru/film/piter-fm-2/
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