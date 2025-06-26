«Питер FM»: возвращение на большой экран культовой лирической комедии с Евгением Цыгановым

29 июня Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру фильма «Питер FM» 12+. Это история о том, как случайная встреча может изменить жизнь. Главные роли исполнили Екатерина Федулова и Евгений Цыганов, а Павел Баршак, Андрей Краско и Владимир Машков появляются в ярких эпизодических ролях.

Режиссер Оксана Бычкова создала особый мир, который стал настоящей классикой российского кинематографа. С момента своего выхода в 2006 году фильм покорил сердца зрителей и продолжает оставаться актуальным и любимым. «Питер FM» отдает дань уважения выдающимся фильмам оттепели, где трогательная история передается через ряд забавных эпизодов, оставляя светлое ощущение после просмотра.