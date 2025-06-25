Звонки через VoLTE и VoWiFi становятся все популярнее в Республике Коми

Жители Республики Коми высоко оценили удобство сервисов VoLTE и VoWiFi*, запущенных Билайном в апреле 2024 года, и сегодня активно используют их возможности в общении с близкими.

Так, согласно данным мобильного оператора, количество клиентов, регулярно пользующихся первой услугой, увеличилось в регионе на 23% год к году, а второй – на 40%**. Между тем, значимо растет и общая продолжительность телефонных разговоров в этих сетях: только за последние 12 месяцев через VoLTE жители проговорили порядка 1,85 млн минут, а через VoWiFi – более 1,9 млн минут.

Напомним, VoLTE и VoWiFi – это технологии, повышающие качество голосовой связи и обеспечивающие быстрое соединение с собеседником. При этом каждая из них обладает и дополнительными преимуществами.

С помощью VoLTE жители могут продолжать пользоваться мобильным интернетом даже во время телефонного звонка: проверять почту, загружать видео, получать сообщения в мессенджерах или заказывать такси. Кроме того, VoLTE создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее.

В свою очередь, сервис VoWiFi позволяет совершать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Благодаря этому абоненты могут оставаться на связи даже в местах, где прохождение сотового сигнала может быть затруднено, – в подвальных и цокольных помещениях, на подземных парковых и верхних этажах высотных зданий.