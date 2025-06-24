Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов в газете
- 10:05 24 июня
- AnnaAnna
Фото "Про Город Сыктывкар"
ИП Ламбринаки А.В. сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам в Выборы Главы Республики Коми, Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VIII созыва, Выборы в органы местного самоуправления на территории Республики Коми печатную площадь в газете «PRO Город Сыктывкар» для проведения предвыборной агитации на выборах в Единый день голосования 14 сентября 2025 года по предоставленным расценкам.
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