Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов в газете

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов в газетеФото "Про Город Сыктывкар"

ИП Ламбринаки А.В. сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам в Выборы Главы Республики Коми, Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VIII созыва, Выборы в органы местного самоуправления на территории Республики Коми печатную площадь в газете «PRO Город Сыктывкар» для проведения предвыборной агитации на выборах в Единый день голосования 14 сентября 2025 года по предоставленным расценкам.
Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, блок Б, офис 406
Тел. 8 (8212) 39-12-52

Применяется налоговый режим в соответствии с действующим законодательством. 
Сумма оплаты по Договору включает НДС 5%.
 

...

  • 0

Читайте также:

    Популярное

    Последние новости