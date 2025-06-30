Льготные кредиты на образование и искусственный интеллект: управляющий Коми отделением Игорь Трепов рассказал о направлениях развития банка
- 09:10 30 июня
- Андрей Павлов
29 мая прошла пресс-конференции с Игорем Треповым, управляющим Коми отделения Сбера с представителями СМИ. Он ответил на вопросы журналистов и рассказал об основных направлениях роста, льготных кредитах и достижениях филиала.
— Все рассказывают о том, что хотят остаться в Сыктывкаре из-за специфики нашего города. Важно развивать Коми по разным направлениям, — отметил Игорь Трепов.
Итоги первого квартала 2025 года
Ключевые финансовые показатели демонстрируют положительный рост: чистая прибыль составила 3 миллиарда рублей, 630 тысяч активных розничных клиентов, 18 тысяч активных корпоративных клиентов. Показатели ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) составили более 265 миллионов рублей. Более 7 тысяч терминалов с возможностью оплаты улыбкой уже в строю, по которым выполняется более 200 тысяч транзакций в месяц. Благодаря акции СберСпасибо уже удалось привлечь более 300 миллионов рублей кэшбека.
Главные направления развития банка
У Сбера намечено 3 направления: человекоцентричность, искусственный интеллект и развитие региона. Про первый пункт Игорь Трепов поделился инсайтами о том, как важно иногда находиться на связи со своим врачом онлайн — оплату таких специалистов можно проводить с помощью бонусов СберСпасибо.
Помимо того управляющий Коми отделения рассказал, какие новые проекты в 2025 году были реализованы в республике. Среди них — шефство над воспитанниками детского дома №3, поддержка Театрального фестиваля малых городов и полевые кухни на 9 мая. Помимо того есть большой потенциал развития ИИ сферы в регионе — планируется запуск проекта по Дистанционному мониторингу населения и обучение школьников владению ИИ в лагерях, а также проект Менам вуза (литературный маршрут по Сыктывкару).
Льготный кредит на образование
Большое внимание спикер уделил ключевой ставке по обучению. С 1 сентября 2026 года в России планируется переход на новую систему высшего образования, в рамках которой бакалавриат и специалитет отменят. Все студенты, переходящие на платное обучение по процентной ставке от Сбербанка, сохраняют ее на весь период своего обучения. Игорь Трепов предлагает студентам рассмотреть возможность взять образовательный кредит именно в Сбере.
Искусственный интеллект в банковском обслуживании
Управляющий Коми отделения поделился результатами прошедшей конференции.
— В декабре проходила ежегодная конференция AI Journey 2024 на тему: "Вклад России в развитие искусственного интеллекта". Уже не первый год там присутствует все руководство страны. Владимир Путин лично заявил, что Сбер является одним из лидеров в стране. Банк будет изобретать новые технологии и эффективно передавать их коммерческим и государственным структурам, — добавил Игорь Трепов.
Одним из пилотных проектов, который начали реализовывать, стал дистанционный мониторинг пациентов с заболеваниями сердца. В проекте участвовала Эжвинская городская поликлиника.
Телемедицина — это одна из перспективных технологий, которая активно внедряется в Республике Коми и помогает пациентам получить медицинскую помощь.
В ходе пресс-конференции разговор зашел и о нейросетях. Журналисты смогли прямо на встрече создать и протестировать своего виртуального помощника на базе GigaChat в Telegram. Данная разработка от Сбера поддерживает русский и английский языки. Чат-бот может выполнять любые заданные команды, и мастер-класс с опытным программистом показал все возможности этого инструмента для бизнеса, работы и хобби.
Безопасность
Еще один ключевой показателей эффективности банка — уровень защиты его пользователей. Только за 2025 год специалистам Сбера удалось предотвратить хищение денежных средств у их клиентов на сумму более 24 миллионов рублей.
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