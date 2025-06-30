Льготные кредиты на образование и искусственный интеллект: управляющий Коми отделением Игорь Трепов рассказал о направлениях развития банка

29 мая прошла пресс-конференции с Игорем Треповым, управляющим Коми отделения Сбера с представителями СМИ. Он ответил на вопросы журналистов и рассказал об основных направлениях роста, льготных кредитах и достижениях филиала.

— Все рассказывают о том, что хотят остаться в Сыктывкаре из-за специфики нашего города. Важно развивать Коми по разным направлениям, — отметил Игорь Трепов.

Итоги первого квартала 2025 года

Ключевые финансовые показатели демонстрируют положительный рост: чистая прибыль составила 3 миллиарда рублей, 630 тысяч активных розничных клиентов, 18 тысяч активных корпоративных клиентов. Показатели ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) составили более 265 миллионов рублей. Более 7 тысяч терминалов с возможностью оплаты улыбкой уже в строю, по которым выполняется более 200 тысяч транзакций в месяц. Благодаря акции СберСпасибо уже удалось привлечь более 300 миллионов рублей кэшбека.

Главные направления развития банка

У Сбера намечено 3 направления: человекоцентричность, искусственный интеллект и развитие региона. Про первый пункт Игорь Трепов поделился инсайтами о том, как важно иногда находиться на связи со своим врачом онлайн — оплату таких специалистов можно проводить с помощью бонусов СберСпасибо.

Помимо того управляющий Коми отделения рассказал, какие новые проекты в 2025 году были реализованы в республике. Среди них — шефство над воспитанниками детского дома №3, поддержка Театрального фестиваля малых городов и полевые кухни на 9 мая. Помимо того есть большой потенциал развития ИИ сферы в регионе — планируется запуск проекта по Дистанционному мониторингу населения и обучение школьников владению ИИ в лагерях, а также проект Менам вуза (литературный маршрут по Сыктывкару).

Льготный кредит на образование

Большое внимание спикер уделил ключевой ставке по обучению. С 1 сентября 2026 года в России планируется переход на новую систему высшего образования, в рамках которой бакалавриат и специалитет отменят. Все студенты, переходящие на платное обучение по процентной ставке от Сбербанка, сохраняют ее на весь период своего обучения. Игорь Трепов предлагает студентам рассмотреть возможность взять образовательный кредит именно в Сбере.

Искусственный интеллект в банковском обслуживании

Управляющий Коми отделения поделился результатами прошедшей конференции.