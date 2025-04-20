Кому запрещено ходить в леса и парки? Клещи любят именно эту группу крови
- 19:07 20 апреля
- Служба новостей
Ученые из Университета Масарика (Чехия) сделали неожиданное открытие: клещи чаще выбирают кровь группы A (II). Эксперименты показали, что эти паразиты явно предпочитают именно эту группу крови, что может объясняться особенностями ее химического состава и антигенов. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine.
Целью исследования было понять, какие характеристики крови привлекают клещей. Эти знания помогут разработать более эффективные способы защиты от укусов, что особенно важно, учитывая, что клещи переносят опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит и боррелиоз.
В ходе экспериментов клещам вида Ixodes ricinus, распространенным в Европе и являющимся переносчиками многих инфекций, предлагали образцы крови разных групп. Паразиты раз за разом выбирали кровь группы A (II), что позволило ученым говорить о повышенном риске для людей с этой группой крови.
Предполагается, что выбор клещей обусловлен химическими компонентами крови и антигенами на поверхности эритроцитов. Точный механизм пока не установлен, но очевидно, что группа крови – важный фактор, наряду с запахом тела, температурой кожи и уровнем углекислого газа.
Помните, что клещи активны с весны до осени во влажной и теплой среде. В этот период важно соблюдать меры предосторожности: носить плотную одежду, заправлять штанины в носки, использовать репелленты и регулярно осматривать тело после прогулок на природе.
Укус клеща может привести к серьезным последствиям, так как передаваемые ими инфекции часто протекают бессимптомно, но могут поражать нервную систему, сердце и суставы. Своевременное обнаружение клеща и обращение к врачу – залог профилактики заболеваний.
Это исследование открывает новые перспективы в борьбе с клещами. Понимание того, какие вещества их привлекают, может привести к созданию персонализированных репеллентов, адаптированных к конкретным группам крови. Однако пока лучшим способом защиты остается комплексный подход: безопасность на природе и внимание к здоровью.
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