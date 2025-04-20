Кому запрещено ходить в леса и парки? Клещи любят именно эту группу крови

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Ученые из Университета Масарика (Чехия) сделали неожиданное открытие: клещи чаще выбирают кровь группы A (II). Эксперименты показали, что эти паразиты явно предпочитают именно эту группу крови, что может объясняться особенностями ее химического состава и антигенов. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Целью исследования было понять, какие характеристики крови привлекают клещей. Эти знания помогут разработать более эффективные способы защиты от укусов, что особенно важно, учитывая, что клещи переносят опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит и боррелиоз.

В ходе экспериментов клещам вида Ixodes ricinus, распространенным в Европе и являющимся переносчиками многих инфекций, предлагали образцы крови разных групп. Паразиты раз за разом выбирали кровь группы A (II), что позволило ученым говорить о повышенном риске для людей с этой группой крови.