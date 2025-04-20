Отрава в красочном фантике: эксперты Роскачества назвали конфеты, которые нельзя покупать даже на праздник Пасхи
- 17:07 20 апреля
- Служба новостей
Выбирая конфеты для детей, помните: привлекательная упаковка не всегда говорит о безопасности продукта. Роскачество проверило популярные конфеты и обнаружило нежелательные добавки.
Что стоит избегать в конфетах:
- Консерванты (бензоат натрия, сорбиновая кислота): способны провоцировать аллергию и проблемы с пищеварением.
- Искусственные красители: иногда приводят к гиперактивности и раздражительности.
- Пальмовое масло: удешевляет продукт, но содержит вредные насыщенные жиры.
- Трансжиры, избыток сахара, ароматизаторы: тоже могут вызывать аллергию.
Как выбрать более безопасные конфеты:
- Читайте состав: чем меньше ингредиентов, тем лучше.
- Старайтесь избегать добавок с кодами «Е» и сложных для понимания названий.
- Всегда проверяйте срок годности.
- Отдавайте предпочтение проверенным производителям, которые указывают полный и понятный состав.
Помните, конфеты – это лакомство, а не основной продукт питания!
Полезная альтернатива:
Попробуйте приготовить домашние сладости! Орехи с медом, финики с какао или натуральный мармелад – вкусные и полезные варианты.
Безопасный выбор конфет – важный шаг в заботе о здоровье ребенка, сообщает источник.
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