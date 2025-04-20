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Отрава в красочном фантике: эксперты Роскачества назвали конфеты, которые нельзя покупать даже на праздник Пасхи

Отрава в красочном фантике: эксперты Роскачества назвали конфеты, которые нельзя покупать даже на праздник ПасхиСоздано в Шедевруме

Выбирая конфеты для детей, помните: привлекательная упаковка не всегда говорит о безопасности продукта. Роскачество проверило популярные конфеты и обнаружило нежелательные добавки.

Что стоит избегать в конфетах:

  • Консерванты (бензоат натрия, сорбиновая кислота): способны провоцировать аллергию и проблемы с пищеварением.
  • Искусственные красители: иногда приводят к гиперактивности и раздражительности.
  • Пальмовое масло: удешевляет продукт, но содержит вредные насыщенные жиры.
  • Трансжиры, избыток сахара, ароматизаторы: тоже могут вызывать аллергию.

Как выбрать более безопасные конфеты:

  1. Читайте состав: чем меньше ингредиентов, тем лучше.
  2. Старайтесь избегать добавок с кодами «Е» и сложных для понимания названий.
  3. Всегда проверяйте срок годности.
  4. Отдавайте предпочтение проверенным производителям, которые указывают полный и понятный состав.

Помните, конфеты – это лакомство, а не основной продукт питания!

Полезная альтернатива:

Попробуйте приготовить домашние сладости! Орехи с медом, финики с какао или натуральный мармелад – вкусные и полезные варианты.

Безопасный выбор конфет – важный шаг в заботе о здоровье ребенка, сообщает источник.

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