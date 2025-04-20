Залила печень кипятком и добавила горчицу: теперь всегда так делаю - нежнее, сочнее и вкуснее печенки у меня не получалось
- 17:03 20 апреля
- Служба новостей
Этот рецепт печени стал одним из моих самых любимых! С ним любая печень получается невероятно нежной. Но есть пара секретов, которые важно соблюдать, и тогда даже те, кто обычно не ест печень, попросят добавки! Проверено на личном опыте!
Для этого блюда подойдёт абсолютно любая печень: говяжья, куриная – результат всегда превосходный. Раньше я вымачивала печень в молоке, но теперь использую метод с кипятком, и он гораздо эффективнее! Печень не горчит, избавляется от неприятного запаха и выглядит аппетитнее.
Как приготовить:
- Нарежьте печень на удобные кусочки. Если используете говяжью, предварительно удалите плёнки.
- Залейте печень кипятком на 2-3 минуты.
- Обжарьте полукольца лука (3-4 средние луковицы) на небольшом количестве растительного масла до лёгкой золотистости. Не жалейте лука, его много не бывает!
- Добавьте к луку 1 чайную ложку сахара и щепотку соли. Сахар придаёт блюду неповторимый вкус, но его можно и исключить, если есть ограничения.
- Добавьте мелко нарезанный чеснок к луку и обжаривайте еще минуту. Чеснок здесь очень важен!
- Выложите кусочки печени в сковороду к луку и чесноку.
- Добавьте специи и соль по вкусу, перемешайте и тушите на медленном огне под крышкой в течение 3 минут.
- Приготовьте соус, смешав сметану и горчицу (лучше использовать вкусную и качественную горчицу). Если сметана густая, добавьте пару ложек воды.
- Вылейте соус в сковороду с печенью, перемешайте и тушите на медленном огне 10-12 минут.
Ингредиенты:
- Печень (любая) - 700 г
- Лук - 3-4 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Сметана - 4 ст.л.
- Вода - 2 ст.л. (если сметана густая)
- Горчица - 1 ч.л. (с горкой)
- Специи
- Соль
Всё! Подавайте с любимым гарниром или просто с кусочком свежего хлеба. Это невероятно вкусно!
Маленький секрет: если нарезать печень помельче, её легко можно спутать с мясом!
Настоятельно рекомендую приготовить это блюдо строго по рецепту! Уверена, вы влюбитесь в него так же, как и я! Тонкий аромат чеснока, мягкая острота горчицы и приятные сладковатые нотки – это просто восхитительно, пишет автор дзен-канала Кухня наизнанку.
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