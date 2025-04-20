Залила печень кипятком и добавила горчицу: теперь всегда так делаю - нежнее, сочнее и вкуснее печенки у меня не получалось

Этот рецепт печени стал одним из моих самых любимых! С ним любая печень получается невероятно нежной. Но есть пара секретов, которые важно соблюдать, и тогда даже те, кто обычно не ест печень, попросят добавки! Проверено на личном опыте!

Для этого блюда подойдёт абсолютно любая печень: говяжья, куриная – результат всегда превосходный. Раньше я вымачивала печень в молоке, но теперь использую метод с кипятком, и он гораздо эффективнее! Печень не горчит, избавляется от неприятного запаха и выглядит аппетитнее.