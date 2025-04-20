Такие драники готовили еще наши бабушки – и вот почему они намного вкуснее обычных
- 13:30 20 апреля
- Служба новостей
Драники представляют собой аппетитные картофельные оладьи с хрустящей корочкой и нежной серединкой, идеально подходящие для завтрака или сытного перекуса. Готовятся они просто и быстро на сковороде.
Ингредиенты:
- 4 крупных картофелины
- 1 средняя луковица
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки муки
- Соль и перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Пошаговый процесс приготовления:
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Подготовьте овощи: очистите картофель и лук. Натрите картофель на крупной терке, а лук — на мелкой. Смешайте натертые овощи в глубокой миске.
Удалите лишнюю жидкость: аккуратно отожмите массу, чтобы избавиться от лишнего сока, это поможет драникам сохранить форму и получить хрустящую корочку.
Добавьте остальные ингредиенты: вбейте яйцо в картофельно-луковую массу, добавьте муку, соль и перец. Перемешайте до однородного состояния.
Приготовление драников: разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте небольшие порции теста, слегка прижимая их, чтобы сформировать оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Подача: готовые драники выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими, с сметаной или любимым соусом.
Советы по приготовлению:
- Чтобы драники получились более пышными, можно добавить в тесто щепотку разрыхлителя.
- Для разнообразия вкуса попробуйте добавить в тесто мелко нарезанную зелень или тертый сыр.
- Для более диетического варианта можно запечь драники в духовке при температуре 180°C до золотистой корочки.
Драники — универсальное блюдо, которое легко адаптировать по своему вкусу, добавляя разнообразные ингредиенты и специи. Экспериментируйте, чтобы создать свой идеальный вариант, пишет pravda.ru.
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