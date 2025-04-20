Что все водители должны сделать до 22 апреля. Иначе права станут недействительными

Водителям настоятельно рекомендуется в ближайшие дни проверить свои данные на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Эта проверка – не просто формальность, а необходимое действие, чтобы избежать серьезных последствий, вплоть до лишения водительских прав.

Внимание водителям: критически важная проверка до 20 апреля, чтобы не потерять право управления автомобилем!

Дело в том, что ФССП в ближайшее время обновит базу данных должников. Если у водителя обнаружится непогашенный долг, ведомство может применить различные меры воздействия, включая временное приостановление действия водительского удостоверения.

Что это значит на практике?

Если ваши права будут признаны недействительными, вы не сможете легально управлять никаким транспортным средством. В случае остановки сотрудниками ГИБДД за вождение с недействительными правами, вам грозит серьезное наказание, вплоть до лишения водительских прав на длительный срок.

Кого это может коснуться?

Под угрозой находятся водители с долгом, превышающим 10 000 рублей. Сумма может показаться незначительной, но последствия неуплаты могут быть весьма ощутимыми.

Что нужно сделать?

Зайдите на сайт ФССП: Найдите официальный сайт Федеральной службы судебных приставов. Проверьте свою фамилию: Воспользуйтесь сервисом поиска по базе данных должников. Погасите долг: Если вы обнаружили за собой долг, немедленно примите меры по его погашению.

Почему это так важно сделать сейчас?

Время до 20 апреля – это своего рода "окно возможностей", чтобы избежать неприятностей. Проверьте свои данные, погасите долги и будьте уверены, что ваши права в безопасности. Не стоит рисковать возможностью управления автомобилем из-за небольшой задолженности. Своевременная проверка – гарантия вашего спокойствия и законного вождения, пишет источник.

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