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5 литров под куст – и гроздья сочных ягод собираем ведрами: копеечная подкормка для жимолости в апреле

5 литров под куст – и гроздья сочных ягод собираем ведрами: копеечная подкормка для жимолости в апрелеСоздано в Шедевруме

Весенняя подкормка жимолости крайне важна для обильного плодоношения, так как в период цветения и формирования завязей кустарник активно потребляет питательные вещества из почвы.

Для получения сочных и ароматных ягод жимолости необходимы фосфор, калий и бор, стимулирующие образование большого количества плодов. Эксперт Ксения Давыдова рекомендует комплексное удобрение «Борофоска», содержащее оптимальное сочетание этих элементов.

При использовании «Борофоски» важно строго соблюдать инструкцию по приготовлению раствора. Подкармливать жимолость рекомендуется в сухую погоду, предварительно обильно полив землю вокруг куста. На одно растение достаточно около 5 литров раствора. Такая весенняя подкормка обеспечит жимолости запас питательных веществ, необходимых для активного роста и богатого урожая, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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