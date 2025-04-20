5 литров под куст – и гроздья сочных ягод собираем ведрами: копеечная подкормка для жимолости в апреле

Весенняя подкормка жимолости крайне важна для обильного плодоношения, так как в период цветения и формирования завязей кустарник активно потребляет питательные вещества из почвы.

Для получения сочных и ароматных ягод жимолости необходимы фосфор, калий и бор, стимулирующие образование большого количества плодов. Эксперт Ксения Давыдова рекомендует комплексное удобрение «Борофоска», содержащее оптимальное сочетание этих элементов.