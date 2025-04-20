Апрельская оттепель - не показатель: Вильфанд прогнозирует возвращение холодов и снег на майские праздники
- 09:40 20 апреля
- Служба новостей
Российская весна – это всегда игра в рулетку: сегодня греемся под солнцем, а завтра прячемся от ветра и снега. Памятуя о прошлогоднем снегопаде на 9 мая, многие задаются вопросом: чего ждать от весны 2025?
Роман Вильфанд, главный синоптик страны, приоткрыл завесу тайны. По его словам, май обещает быть более предсказуемым и теплым. Вероятность повторения прошлогоднего "сюрприза" – крайне мала. Так что, планируя пикник на майские, можно смело рассчитывать на весеннее настроение без неожиданных осадков.
А вот апрель, похоже, останется верен себе. Не стоит удивляться кратковременным снегопадам. Однако, благодаря набирающему силу солнцу, они не задержатся надолго. Апрельская погода будет переменчивой, с краткими снежными "приветами". Это значит, что прогулки не стоит отменять, но и забывать про теплую куртку – тоже.
В общем и целом, прогноз вселяет оптимизм: май обещает стабильность, а апрель – лишь небольшие капризы. Но, как известно, погода – дама непредсказуемая. Поэтому, чтобы быть во всеоружии, не забывайте следить за местными прогнозами.
Читайте также: