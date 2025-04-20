Апрельская оттепель - не показатель: Вильфанд прогнозирует возвращение холодов и снег на майские праздники

Российская весна – это всегда игра в рулетку: сегодня греемся под солнцем, а завтра прячемся от ветра и снега. Памятуя о прошлогоднем снегопаде на 9 мая, многие задаются вопросом: чего ждать от весны 2025?

Роман Вильфанд, главный синоптик страны, приоткрыл завесу тайны. По его словам, май обещает быть более предсказуемым и теплым. Вероятность повторения прошлогоднего "сюрприза" – крайне мала. Так что, планируя пикник на майские, можно смело рассчитывать на весеннее настроение без неожиданных осадков.