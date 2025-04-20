1 спичечный коробок в воду — и редис попрет как по команде: получается размером с мячик, сочным и вкусным

Во-первых, выбирайте для посадки крупные семена, отдавая предпочтение таким сортам, как "Чемпион", "Русский размер", "Красный великан", "Рампоуш" и "Гелиос".

Чтобы собрать весной богатый урожай редиса , который порадует сочными и сладкими корнеплодами размером с кулак, садоводам рекомендуется придерживаться нескольких простых правил.

Во-вторых, сейте редис на расстоянии около 10 см друг от друга, оставляя между рядами 15 см.

В-четвертых, после появления первых всходов подкормите редис раствором мочевины (1 десертная ложка на 10 литров воды) под корень. Через неделю внесите удобрение, растворив спичечный коробок азофоски в 10 литрах воды.

В-пятых, когда рост редиса подойдет к концу (примерно через 15-20 дней), чтобы избежать образования цветоносов, накрывайте грядки черной пленкой с 19:00 до 7:00, сокращая световой день вдвое и создавая оптимальные условия для развития корнеплодов.

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