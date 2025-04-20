Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Для буйного цветения пионам — обязательно: 1,5 ложки в ведро и под куст — шапки размером с мяч

Для буйного цветения пионам — обязательно: 1,5 ложки в ведро и под куст — шапки размером с мячФото из архива "Про Города"

Пионы – настоящие фавориты среди садоводов, ведь их роскошные цветы одними из первых украшают участок весной. Однако, чтобы эти эффектные растения порадовали обильным цветением, необходимо уделить им внимание в начале сезона. Биолог Ирина Сушилова поделилась в своем блоге "Моя загородная жизнь" ценными советами, которые помогут добиться потрясающего результата.

Ключевой момент – подкормка пионов в конце апреля или начале мая, когда растения активно трогаются в рост. Именно в этот период им особенно необходимы питательные вещества для формирования бутонов и обильного цветения. Ирина Сушилова рекомендует использовать следующий раствор:

  • Состав: 0,5 столовой ложки аммиачной селитры и 1 столовая ложка нитроаммофоски на 10 литров воды.

Тщательно перемешайте компоненты до полного растворения. Перед внесением удобрения необходимо подготовить почву вокруг кустов:

  1. Удалите мульчу: освободите прикорневую зону от органического слоя.
  2. Прорыхлите почву: аккуратно разрыхлите землю вокруг куста, чтобы обеспечить доступ питательных веществ к корням.
  3. Предварительный полив: за несколько дней до подкормки обильно полейте пионы обычной водой. Это позволит избежать ожога корней концентрированным раствором удобрения.

После подготовки почвы можно приступать к подкормке. Под каждый куст пиона вылейте по одному ведру приготовленного раствора.

Благодаря такой своевременной и сбалансированной подкормке, ваши пионы отблагодарят вас буйным, продолжительным и ярким цветением, став настоящим украшением сада. Не пренебрегайте этими простыми советами, и ваши пионы станут предметом восхищения!

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости