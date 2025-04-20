Для буйного цветения пионам — обязательно: 1,5 ложки в ведро и под куст — шапки размером с мяч

Пионы – настоящие фавориты среди садоводов, ведь их роскошные цветы одними из первых украшают участок весной. Однако, чтобы эти эффектные растения порадовали обильным цветением, необходимо уделить им внимание в начале сезона. Биолог Ирина Сушилова поделилась в своем блоге "Моя загородная жизнь" ценными советами, которые помогут добиться потрясающего результата.

Ключевой момент – подкормка пионов в конце апреля или начале мая, когда растения активно трогаются в рост. Именно в этот период им особенно необходимы питательные вещества для формирования бутонов и обильного цветения. Ирина Сушилова рекомендует использовать следующий раствор: