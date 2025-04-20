Кафе в Сыктывкаре оштрафовали за продажу нелегального алкоголя

В столице Коми местное кафе поймали на продаже нелегальных пивных напитков. Теперь организации грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Арбитражный суд Коми признал руководство сыктывкарского кафе «Атлантида» виновным в административных правонарушениях. Компания не следовала нормам, регулирующих реализацию алкогольных напитков. Основанием для инспекции стало обнаружение в ноябре 2024 года в упомянутом заведении нелегального пива – информирует "БНК".



В рамках проверки в кафе были выявлены бочки с пивом марок "Вайценфельд" и "Вайценфельд Вайсс", а также напитком под названием "Рай на пляже". Совокупный объем алкоголя варьировался от 60 до 90 литров. Сотрудники организации не сумели предъявить товаротранспортные документы, доказывающие легальность происхождения и реализации данной продукции. Согласно законодательству РФ, продажа крепких напитков без необходимых сопроводительных бумаг является противозаконной.



Суд установил вину организации по части 2 статьи 14.16 КоАП. Теперь небольшому предприятию грозит денежное взыскание в размере 100 тысяч рублей. В дополнение к штрафу, судебным решением предусмотрено уничтожение всей конфискованной пивной продукции. Данное решение пока еще не приобрело юридическую силу.