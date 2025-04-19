Боги выбрали своих любимчиков: астролог Володина предсказала мощную волну удачи трем знакам зодиака с 20 апреля
- 16:15 19 апреля
- Служба новостей
Телец: Апрель станет для Тельцов месяцем трансформаций, после которого жизнь уже не будет прежней. Примите эти изменения и будьте готовы адаптироваться. Возможности для заработка появятся внезапно, например, в виде неожиданной помощи или возврата долга.
Близнецы: В начале апреля Близнецам необходимо завершить все текущие дела, чтобы не упустить шанс продвинуться по карьерной лестнице. Выполните все задачи, поставленные руководством, и просьбы старших родственников – ваше участие необходимо для достижения успеха.
Стрелец: Первые десять дней апреля будут особенно удачными для Стрельцов. Это прекрасное время для участия в праздниках, знакомств с влиятельными людьми, потенциальными партнерами или клиентами. Одинокие Стрельцы могут встретить свою вторую половинку. Для пар апрель станет отличной возможностью освежить отношения, получить новые впечатления и поработать вместе над общими целями.
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