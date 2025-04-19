Боги выбрали своих любимчиков: астролог Володина предсказала мощную волну удачи трем знакам зодиака с 20 апреля

Телец: Апрель станет для Тельцов месяцем трансформаций, после которого жизнь уже не будет прежней. Примите эти изменения и будьте готовы адаптироваться. Возможности для заработка появятся внезапно, например, в виде неожиданной помощи или возврата долга.

Близнецы: В начале апреля Близнецам необходимо завершить все текущие дела, чтобы не упустить шанс продвинуться по карьерной лестнице. Выполните все задачи, поставленные руководством, и просьбы старших родственников – ваше участие необходимо для достижения успеха.