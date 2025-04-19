2 яйца и капуста — а на выходе аппетитная лепёшка: на завтрак домашние будут требовать только её вместо надоевших каш
- 10:42 19 апреля
- Служба новостей
Надоели однообразные завтраки? Хотите порадовать себя и близких чем-то новеньким и вкусным? Попробуйте приготовить капустную лепёшку! Это простое, сытное и невероятно аппетитное блюдо, которое станет отличной альтернативой утренней каше или бутербродам.
Главный ингредиент этой замечательной лепёшки – обычная белокочанная капуста, которая наверняка найдется в вашем холодильнике. Преобразите её в румяное и ароматное угощение всего за несколько простых шагов.
Забудьте о скучных завтраках – капустная лепёшка покорит вас своим вкусом!
Для приготовления вам понадобится:
- 300 г белокочанной капусты – основа нашего блюда, источник витаминов и клетчатки.
- 2 куриных яйца – для связки ингредиентов и придания лепёшке нежной текстуры.
- Соль и свежемолотый чёрный перец – для раскрытия вкуса и аромата капусты.
- Щепотка орегано – для придания блюду пикантности и итальянского колорита.
- 20-30 г твёрдого сыра – для аппетитной корочки и насыщенного вкуса. Подойдет любой сыр, который хорошо плавится.
- Небольшой кусочек сливочного масла – для смазывания сковороды и предотвращения пригорания.
Приготовление: проще простого!
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Подготовка капусты: Мелко нашинкуйте капусту. Чем тоньше нарезка, тем нежнее получится лепёшка. Переложите её в глубокую миску, добавьте соль и перец по вкусу. Слегка разомните капусту руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Этот шаг поможет лепёшке лучше пропечься.
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Создание основы: В миску с капустой разбейте куриные яйца. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Убедитесь, что яйца равномерно распределились по всей капусте.
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Жарим лепёшку: Сковороду с антипригарным покрытием смажьте небольшим количеством сливочного масла. Выложите капустно-яичную смесь на сковороду и аккуратно разровняйте её лопаткой, чтобы получился ровный круг.
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Секрет аппетитной корочки: Сверху посыпьте лепёшку тёртым твёрдым сыром и добавьте щепотку орегано. Сыр придаст блюду аппетитную золотистую корочку, а орегано – неповторимый аромат.
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Томим под крышкой: Накройте сковороду крышкой и готовьте лепёшку на медленном огне около 15 минут. Важно, чтобы огонь был небольшим, иначе лепёшка может подгореть.
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Проверка готовности: Когда нижняя часть лепёшки подрумянится и станет золотистой, блюдо готово! Аккуратно переложите лепёшку на тарелку.
Подавайте горячей и наслаждайтесь невероятным вкусом капустной лепёшки!
Советы и дополнения:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в капустно-яичную смесь мелко нарезанный лук или чеснок.
- Вместо твёрдого сыра можно использовать брынзу или фету.
- Чтобы лепёшка была более сочной, можно добавить немного сметаны или майонеза.
- Капустную лепёшку можно подавать с различными соусами, например, со сметанным соусом с зеленью или с томатным соусом.
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