2 яйца и капуста — а на выходе аппетитная лепёшка: на завтрак домашние будут требовать только её вместо надоевших каш

Надоели однообразные завтраки? Хотите порадовать себя и близких чем-то новеньким и вкусным? Попробуйте приготовить капустную лепёшку! Это простое, сытное и невероятно аппетитное блюдо, которое станет отличной альтернативой утренней каше или бутербродам.

Главный ингредиент этой замечательной лепёшки – обычная белокочанная капуста, которая наверняка найдется в вашем холодильнике. Преобразите её в румяное и ароматное угощение всего за несколько простых шагов.