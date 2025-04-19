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2 яйца и капуста — а на выходе аппетитная лепёшка: на завтрак домашние будут требовать только её вместо надоевших каш

2 яйца и капуста — а на выходе аппетитная лепёшка: на завтрак домашние будут требовать только её вместо надоевших кашFreepik.com

Надоели однообразные завтраки? Хотите порадовать себя и близких чем-то новеньким и вкусным? Попробуйте приготовить капустную лепёшку! Это простое, сытное и невероятно аппетитное блюдо, которое станет отличной альтернативой утренней каше или бутербродам.

Главный ингредиент этой замечательной лепёшки – обычная белокочанная капуста, которая наверняка найдется в вашем холодильнике. Преобразите её в румяное и ароматное угощение всего за несколько простых шагов.

Забудьте о скучных завтраках – капустная лепёшка покорит вас своим вкусом!

Для приготовления вам понадобится:

  • 300 г белокочанной капусты – основа нашего блюда, источник витаминов и клетчатки.
  • 2 куриных яйца – для связки ингредиентов и придания лепёшке нежной текстуры.
  • Соль и свежемолотый чёрный перец – для раскрытия вкуса и аромата капусты.
  • Щепотка орегано – для придания блюду пикантности и итальянского колорита.
  • 20-30 г твёрдого сыра – для аппетитной корочки и насыщенного вкуса. Подойдет любой сыр, который хорошо плавится.
  • Небольшой кусочек сливочного масла – для смазывания сковороды и предотвращения пригорания.

Приготовление: проще простого!

  1. Подготовка капусты: Мелко нашинкуйте капусту. Чем тоньше нарезка, тем нежнее получится лепёшка. Переложите её в глубокую миску, добавьте соль и перец по вкусу. Слегка разомните капусту руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Этот шаг поможет лепёшке лучше пропечься.

  2. Создание основы: В миску с капустой разбейте куриные яйца. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Убедитесь, что яйца равномерно распределились по всей капусте.

  3. Жарим лепёшку: Сковороду с антипригарным покрытием смажьте небольшим количеством сливочного масла. Выложите капустно-яичную смесь на сковороду и аккуратно разровняйте её лопаткой, чтобы получился ровный круг.

  4. Секрет аппетитной корочки: Сверху посыпьте лепёшку тёртым твёрдым сыром и добавьте щепотку орегано. Сыр придаст блюду аппетитную золотистую корочку, а орегано – неповторимый аромат.

  5. Томим под крышкой: Накройте сковороду крышкой и готовьте лепёшку на медленном огне около 15 минут. Важно, чтобы огонь был небольшим, иначе лепёшка может подгореть.

  6. Проверка готовности: Когда нижняя часть лепёшки подрумянится и станет золотистой, блюдо готово! Аккуратно переложите лепёшку на тарелку.

Подавайте горячей и наслаждайтесь невероятным вкусом капустной лепёшки!

Советы и дополнения:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в капустно-яичную смесь мелко нарезанный лук или чеснок.
  • Вместо твёрдого сыра можно использовать брынзу или фету.
  • Чтобы лепёшка была более сочной, можно добавить немного сметаны или майонеза.
  • Капустную лепёшку можно подавать с различными соусами, например, со сметанным соусом с зеленью или с томатным соусом.

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