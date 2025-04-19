Легкий шифоновый бисквит за 30 минут: справится даже новичок - получается мягче пуха и никогда не опадает

Этот шифоновый бисквит из блога "Делай торты" покорит вас своей воздушностью и нежным вкусом! Он настолько хорош, что не требует пропитки и всегда получается пышным. Всего 30 минут, и у вас будет основа для торта, от которой все будут в восторге.

Ингредиенты для 2 коржей (30х40 см) или 4 коржей (20х30 см):