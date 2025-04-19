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Легкий шифоновый бисквит за 30 минут: справится даже новичок - получается мягче пуха и никогда не опадает

Легкий шифоновый бисквит за 30 минут: справится даже новичок - получается мягче пуха и никогда не опадаетСоздано в Шедевруме

Этот шифоновый бисквит из блога "Делай торты" покорит вас своей воздушностью и нежным вкусом! Он настолько хорош, что не требует пропитки и всегда получается пышным. Всего 30 минут, и у вас будет основа для торта, от которой все будут в восторге.

Ингредиенты для 2 коржей (30х40 см) или 4 коржей (20х30 см):

  • Яйца – 10 шт.
  • Соль – 2 щепотки
  • Ванильный сахар – 16 г
  • Сахар – 500 г
  • Молоко (комнатной температуры) – 250 мл
  • Растительное масло (без запаха) – 250 мл
  • Мука – 650 г
  • Разрыхлитель – 30 г

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с солью и ванильным сахаром венчиком около минуты.
  2. Добавьте сахар и взбивайте еще 5 минут до пышности.
  3. Влейте молоко и масло, перемешайте до однородности.
  4. Смешайте муку с разрыхлителем, просейте и аккуратно вмешайте в яичную смесь на низкой скорости миксера. Тесто будет жидким – это нормально.
  5. Вылейте тесто в форму, застеленную фольгой.
  6. Выпекайте в разогретой до 175°C духовке 30 минут (режим верх-низ, без конвекции). Проверьте готовность шпажкой.
  7. Слегка остудите бисквит, извлеките из формы и переверните. Можно сразу собирать торт!

Хранение: В пищевой пленке в холодильнике – до 2 дней, в морозилке – до 2 недель, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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