Летний лайфхак: как правильно накачать шины, чтобы машина ехала как по маслу, а резина служила дольше

Летом автомобилистам необходимо уделять повышенное внимание давлению в шинах, чтобы избежать преждевременного износа покрышек, оптимизировать расход топлива и сократить тормозной путь. Эксперты рекомендуют проверять давление не реже раза в месяц, учитывая, что в жару оно может увеличиваться.

По словам эксперта Олега Смирнова, оптимальное давление варьируется от 2 до 2,8 атмосфер в зависимости от модели авто. Точное значение указано на наклейке в дверном проеме водителя или на лючке бензобака.