Летний лайфхак: как правильно накачать шины, чтобы машина ехала как по маслу, а резина служила дольше
- 12:06 19 апреля
- Служба новостей
Летом автомобилистам необходимо уделять повышенное внимание давлению в шинах, чтобы избежать преждевременного износа покрышек, оптимизировать расход топлива и сократить тормозной путь. Эксперты рекомендуют проверять давление не реже раза в месяц, учитывая, что в жару оно может увеличиваться.
По словам эксперта Олега Смирнова, оптимальное давление варьируется от 2 до 2,8 атмосфер в зависимости от модели авто. Точное значение указано на наклейке в дверном проеме водителя или на лючке бензобака.
Важно помнить, что при повышении температуры воздуха на каждые 10 градусов давление в шинах увеличивается на 0,1 бара. Таким образом, в жаркую погоду шины могут оказаться перекачанными.
Например, если в апреле при температуре +10 градусов давление в шинах было установлено на уровне 2,0 атм, то при +40 градусах летом оно может вырасти до 2,3 атм. Это приведет к повышенному износу протектора и более жесткой езде. Кроме того, увеличивается риск повреждения шины при попадании в яму.
Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется немного снижать давление в шинах летом на 0,1-0,2 бара от рекомендованного производителем значения. Это компенсирует увеличение давления из-за жары, оптимизирует расход топлива, улучшит управляемость и снизит износ покрышек, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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