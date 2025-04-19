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1 столовая ложка — грязь и масляный налет из изюма уйдут в момент: умные хозяйки моют сухофрукты только так

1 столовая ложка — грязь и масляный налет из изюма уйдут в момент: умные хозяйки моют сухофрукты только такСоздано в Шедевруме

Чтобы сухофрукты были не только вкусными, но и безопасными, важно тщательно их промывать. Простого ополаскивания кипятком недостаточно, чтобы удалить всю грязь и налёт, который накапливается на изюме в процессе сушки и хранения. Многие производители также обрабатывают сухофрукты диоксидом серы для улучшения внешнего вида.

Авторы телеграм-канала "Лайфхаки для ВСЕХ" рекомендуют использовать пищевую соду для эффективной очистки изюма. Добавление соды в воду помогает вытянуть из сухофруктов даже глубоко въевшуюся грязь и маслянистый налёт.

Для этого нужно засыпать изюм столовой ложкой соды, залить кипятком и подождать несколько минут. Вы заметите, как вода мутнеет и на поверхности появляется маслянистая плёнка – это сода вытягивает загрязнения.

Сравните эффект, замочив другую порцию изюма просто в кипятке. Вода останется намного чище, что доказывает – без соды очистка не такая эффективная.

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