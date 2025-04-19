1 столовая ложка — грязь и масляный налет из изюма уйдут в момент: умные хозяйки моют сухофрукты только так

Чтобы сухофрукты были не только вкусными, но и безопасными, важно тщательно их промывать. Простого ополаскивания кипятком недостаточно, чтобы удалить всю грязь и налёт, который накапливается на изюме в процессе сушки и хранения. Многие производители также обрабатывают сухофрукты диоксидом серы для улучшения внешнего вида.

Авторы телеграм-канала "Лайфхаки для ВСЕХ" рекомендуют использовать пищевую соду для эффективной очистки изюма. Добавление соды в воду помогает вытянуть из сухофруктов даже глубоко въевшуюся грязь и маслянистый налёт.