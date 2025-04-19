После схода снега чесноку - первым делом: многие не знают про эту важную подкормку и теряют половину урожая
- 11:00 19 апреля
- Служба новостей
Озимый чеснок ценят за его обильный урожай, поэтому многие садоводы выбирают его для посадки. Чтобы получить крупные головки, важен не только правильный выбор места и времени посадки, но и своевременная подкормка. Ранней весной, когда сходит снег, чеснок особенно нуждается в питательных веществах для активного роста. Мы поделимся проверенным рецептом весенней подкормки, который позволит вам получить отличный урожай.
Как только земля оттает, и установится теплая погода, пора подкормить озимый чеснок. Именно в это время посаженный осенью чеснок начинает активно расти и нуждается в дополнительном питании. Подкормку лучше провести в течение двух недель после схода снега, чтобы растения быстрее набрали силу.
Весной чесноку особенно необходим азот для формирования зеленой массы. Недостаток азота замедляет рост листьев, что негативно сказывается на урожае. Но для полноценного усвоения азота также необходим фосфор. Поэтому лучше использовать комплексные органические удобрения, содержащие оба этих элемента.
Мы предпочитаем выращивать чеснок экологичным способом, отказываясь от химических удобрений. Среди множества органических подкормок, коровяк показал себя наилучшим образом. Это натуральное удобрение содержит все необходимые для роста и развития элементы. Однако свежий коровяк требует правильной подготовки.
Перед использованием коровяк должен пройти ферментацию, которая обычно занимает около года. За это время вредные кислоты разлагаются, и удобрение становится безопасным для растений. Для улучшения эффекта коровяк можно оставить на зиму на улице для естественного брожения. Для приготовления рабочего раствора ведро коровяка разводят в 40 литрах воды, тщательно перемешивают и оставляют в теплом месте на 3-4 дня, затем дают настояться еще пару недель. Перед применением маточный раствор разбавляют водой в пропорции 1:4.
Готовое удобрение используют для полива чеснока под корень. На каждое растение достаточно около 250 мл раствора. Перед подкормкой грядки обильно поливают водой, чтобы питательные вещества равномерно распределились в почве. Такая подкормка обеспечит растения необходимыми элементами для активного роста и формирования крупных головок. Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровый и богатый урожай озимого чеснока, пишет prochepetsk.ru.
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