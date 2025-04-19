После схода снега чесноку - первым делом: многие не знают про эту важную подкормку и теряют половину урожая

Озимый чеснок ценят за его обильный урожай, поэтому многие садоводы выбирают его для посадки. Чтобы получить крупные головки, важен не только правильный выбор места и времени посадки, но и своевременная подкормка. Ранней весной, когда сходит снег, чеснок особенно нуждается в питательных веществах для активного роста. Мы поделимся проверенным рецептом весенней подкормки, который позволит вам получить отличный урожай.

Как только земля оттает, и установится теплая погода, пора подкормить озимый чеснок. Именно в это время посаженный осенью чеснок начинает активно расти и нуждается в дополнительном питании. Подкормку лучше провести в течение двух недель после схода снега, чтобы растения быстрее набрали силу.