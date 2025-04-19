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Пенсионерам, которые прописаны в квартире с детьми, сообщили плохие новости - пожилые могут быть серьезно ограничены в правах

Пенсионерам, которые прописаны в квартире с детьми, сообщили плохие новости - пожилые могут быть серьезно ограничены в правахФото из архива "Про Города"

Внимание пожилым людям, проживающим с детьми: есть риск потерять льготы! Юрист Максим Иванов предупреждает, что совместное проживание с родственниками может обернуться неожиданными проблемами для пенсионеров.

Пример: пенсионер прописал в своей квартире (по соцнайму) сына с семьей. В итоге, после выхода на пенсию, он стал платить за вывоз мусора за всех семерых прописанных, но не смог получить субсидию, так как родственники не предоставили данные о доходах.

Решение юриста: признать членов семьи сына утратившими право пользования квартирой.

Важно знать: подобные ситуации, когда пенсионеры теряют право на льготы из-за совместно проживающих родственников, нередки в России, сообщает PRIMPRESS.

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