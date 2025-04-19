Пенсионерам, которые прописаны в квартире с детьми, сообщили плохие новости - пожилые могут быть серьезно ограничены в правах

Внимание пожилым людям, проживающим с детьми: есть риск потерять льготы! Юрист Максим Иванов предупреждает, что совместное проживание с родственниками может обернуться неожиданными проблемами для пенсионеров.

Пример: пенсионер прописал в своей квартире (по соцнайму) сына с семьей. В итоге, после выхода на пенсию, он стал платить за вывоз мусора за всех семерых прописанных, но не смог получить субсидию, так как родственники не предоставили данные о доходах.