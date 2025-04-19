Что за лето предвещает жара на Пасху 2025: эта народная примета всегда сбывалась
- 09:40 19 апреля
- Служба новостей
По прогнозам синоптиков, Пасха 2025 года в Подмосковье может стать аномально теплой, побив многие температурные рекорды. Ожидается, что воздух прогреется до +22…+25 градусов, что сопоставимо с июльской погодой и рекордом 30-летней давности. За последние 77 лет подобное тепло 20 апреля фиксировалось лишь пять раз.
В Москве и области прогнозируется ясная, солнечная погода без осадков. Даже ночью температура не опустится ниже +13…+14 градусов. Специалист центра "Фобос" отмечает, что подобная теплая Пасха была только в 1973 и 1995 годах, а температура выше 20 градусов в этот день бывает не чаще раза в 13-15 лет.
Народные приметы связывают погоду на Пасху с характером будущего лета. Теплая и солнечная Пасха, как ожидается в 2025 году, предвещает жаркое и урожайное лето. Пасмурная погода, напротив, сулит прохладное лето.
Гроза на Пасху считалась особенно благоприятным знаком, предвещая долгое лето и позднюю осень. Однако, по прогнозам, в 2025 году грозы маловероятны из-за повышенного атмосферного давления.
В других регионах России:
В центральной части европейской России также ожидается теплая и сухая погода на Пасху, с температурой воздуха до +18 градусов днем.
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