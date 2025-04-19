Что за лето предвещает жара на Пасху 2025: эта народная примета всегда сбывалась

По прогнозам синоптиков, Пасха 2025 года в Подмосковье может стать аномально теплой, побив многие температурные рекорды. Ожидается, что воздух прогреется до +22…+25 градусов, что сопоставимо с июльской погодой и рекордом 30-летней давности. За последние 77 лет подобное тепло 20 апреля фиксировалось лишь пять раз.

В Москве и области прогнозируется ясная, солнечная погода без осадков. Даже ночью температура не опустится ниже +13…+14 градусов. Специалист центра "Фобос" отмечает, что подобная теплая Пасха была только в 1973 и 1995 годах, а температура выше 20 градусов в этот день бывает не чаще раза в 13-15 лет.