Мудрейший Омар Хайям объяснил, что в жизни важнее карьеры и успеха — заставляет задуматься и сегодня

Этот феномен объясняется талантом Хайяма как поэта, чьи произведения приятно читать и сегодня. Краткость рубаи делает их доступными даже для самых занятых людей.

Омар Хайям, живший тысячу лет назад, до сих пор популярен благодаря своим рубаи — коротким, но емким стихотворениям.

Более того, Хайям поражает своей убедительностью и проницательностью в философских размышлениях, что делает его мнение актуальным и в наши дни.

Подумайте сами: стоит ли стремиться к вершинам власти и успеха, как говорит Хайям в своем рубаи:

"Пусть императором китайским стать ты смог, И все цари земли лобзают твой порог!.. Зачем? Уж лучше век беспечного веселья: Аршина три земли — один у нас итог"

В современном мире, где нет императоров, "император китайский" может символизировать человека, достигшего максимального успеха.

Однако Хайям ставит под сомнение, является ли это главной целью в жизни.

Можно соглашаться или спорить с персидским мудрецом, но его подход к жизни, безусловно, мог бы снизить потребность в услугах психологов.

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