Пасхальная глазурь мечты: идеально гладкая, без трещин и липкости – проще простого

Приближается Пасха, и хозяйки готовятся украсить свои куличи. Один из самых популярных способов - это нанесение глазури. Существует множество вариантов глазури, от традиционной белковой до более оригинальной, например, из маршмеллоу или шоколада. Но классикой остается белковая глазурь, приготовленная из сахарной пудры.

Убедитесь, что вся посуда, используемая для приготовления глазури, абсолютно сухая и чистая. Даже небольшое количество жира может помешать взбиванию белка.

Если глазурь получилась слишком густой, аккуратно разбавьте ее небольшим количеством лимонного сока, добавляя по капле и тщательно перемешивая.

Белковая глазурь - это универсальное украшение. Она идеально подходит не только для куличей, но и для печенья, пряников и других кондитерских изделий. Ее преимущества очевидны: она легко наносится, быстро высыхает, образуя красивую, ровную поверхность, и долго сохраняет свою форму. Позвольте вашей выпечке выглядеть безупречно с этой простой, но эффектной глазурью, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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