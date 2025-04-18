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Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о новых жестких нормах

Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о новых жестких нормах

Дачный сезон уже на пороге, и вместе с ним вступают в силу новые правила, о которых полезно узнать заранее, чтобы не столкнуться с неприятностями и штрафами. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

Огонь и пожарная безопасность:

  • Мангал: Ставьте его на расстоянии не менее 5 метров от дома. Обязательно очистите территорию вокруг в радиусе 2 метров от сухой травы.
  • Костры: Разрешены только на специально подготовленных площадках с гравийным покрытием толщиной от 40 см.
  • Сжигание мусора: Используйте металлическую бочку, окруженную гравием, или располагайте её не ближе 50 метров от построек и деревьев.
  • Штрафы: Нарушение правил пожарной безопасности может обойтись в сумму от 5 до 15 тысяч рублей. В период особого противопожарного режима штраф увеличивается до 20 тысяч, а при возникновении пожара – до 50 тысяч рублей плюс компенсация ущерба.

Порядок на участке и использование земли:

  • Мусор: Своевременно утилизируйте бытовые отходы, старую мебель и прочий хлам, чтобы избежать штрафа около 2000 рублей.
  • Целевое назначение: Используйте землю строго по назначению. Нецелевое использование, например, строительство бани в неположенном месте, может стоить 20 тысяч рублей или 1% от кадастровой стоимости.
  • Сорняки: Не допускайте зарастания участка сорняками, особенно если это земля сельхозназначения. Штраф за заброшенный участок может составить от 20 до 50 тысяч рублей.

Водоснабжение:

  • Скважины: Если ваша скважина глубже 100 метров, необходимо получить лицензию на пользование водой. Штраф за отсутствие лицензии – около 5 тысяч рублей. Если вы потребляете менее 100 кубометров воды в сутки, лицензия не требуется.

Санитарные нормы и тишина:

  • Туалет: Располагайте туалет не ближе 12 метров от дома, 8 метров от скважины и 2 метров от забора. Выгребная яма должна быть герметичной, иначе штраф – 5000 рублей.
  • Мойка машин: Мыть автомобиль на дачном участке запрещено, за это также предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей.
  • Тишина: Соблюдайте режим тишины в установленное время, иначе придется заплатить около 4000 рублей.

Проживание в зимний период:

  • Ограничения: Рассматривается возможность запрета на постоянное проживание на дачах с 1 октября по 1 апреля для предотвращения незаконной регистрации.

Содержание животных и птиц:

  • Куры: Разведение кур разрешено только на землях сельхозназначения или ИЖС.
  • Крупный рогатый скот: Содержание крупного рогатого скота, свиней, коз и пони допускается только в случае, если это разрешено документами на земельный участок.
  • Домашние питомцы: На содержание кошек и собак ограничений пока нет.

Запрещенные растения:

  • Список: Существует перечень растений, запрещенных к выращиванию на даче, включая эфедру, гавайскую розу, лотосы, кактусы, содержащие мескалин, и шалфей предсказателей.
  • Штрафы и ответственность: За посадку запрещенных растений могут оштрафовать на 500 рублей. Выращивание большого количества может повлечь за собой уголовную ответственность.

Перед началом дачного сезона уделите время изучению действующих правил и норм, чтобы избежать неприятных сюрпризов и штрафов, пишет progorod43.ru.

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