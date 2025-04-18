Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о новых жестких нормах

Дачный сезон уже на пороге, и вместе с ним вступают в силу новые правила, о которых полезно узнать заранее, чтобы не столкнуться с неприятностями и штрафами. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

Огонь и пожарная безопасность: