Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о новых жестких нормах
- 15:17 18 апреля
- Служба новостей
Дачный сезон уже на пороге, и вместе с ним вступают в силу новые правила, о которых полезно узнать заранее, чтобы не столкнуться с неприятностями и штрафами. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:
Огонь и пожарная безопасность:
- Мангал: Ставьте его на расстоянии не менее 5 метров от дома. Обязательно очистите территорию вокруг в радиусе 2 метров от сухой травы.
- Костры: Разрешены только на специально подготовленных площадках с гравийным покрытием толщиной от 40 см.
- Сжигание мусора: Используйте металлическую бочку, окруженную гравием, или располагайте её не ближе 50 метров от построек и деревьев.
- Штрафы: Нарушение правил пожарной безопасности может обойтись в сумму от 5 до 15 тысяч рублей. В период особого противопожарного режима штраф увеличивается до 20 тысяч, а при возникновении пожара – до 50 тысяч рублей плюс компенсация ущерба.
Порядок на участке и использование земли:
- Мусор: Своевременно утилизируйте бытовые отходы, старую мебель и прочий хлам, чтобы избежать штрафа около 2000 рублей.
- Целевое назначение: Используйте землю строго по назначению. Нецелевое использование, например, строительство бани в неположенном месте, может стоить 20 тысяч рублей или 1% от кадастровой стоимости.
- Сорняки: Не допускайте зарастания участка сорняками, особенно если это земля сельхозназначения. Штраф за заброшенный участок может составить от 20 до 50 тысяч рублей.
Водоснабжение:
- Скважины: Если ваша скважина глубже 100 метров, необходимо получить лицензию на пользование водой. Штраф за отсутствие лицензии – около 5 тысяч рублей. Если вы потребляете менее 100 кубометров воды в сутки, лицензия не требуется.
Санитарные нормы и тишина:
- Туалет: Располагайте туалет не ближе 12 метров от дома, 8 метров от скважины и 2 метров от забора. Выгребная яма должна быть герметичной, иначе штраф – 5000 рублей.
- Мойка машин: Мыть автомобиль на дачном участке запрещено, за это также предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей.
- Тишина: Соблюдайте режим тишины в установленное время, иначе придется заплатить около 4000 рублей.
Проживание в зимний период:
- Ограничения: Рассматривается возможность запрета на постоянное проживание на дачах с 1 октября по 1 апреля для предотвращения незаконной регистрации.
Содержание животных и птиц:
- Куры: Разведение кур разрешено только на землях сельхозназначения или ИЖС.
- Крупный рогатый скот: Содержание крупного рогатого скота, свиней, коз и пони допускается только в случае, если это разрешено документами на земельный участок.
- Домашние питомцы: На содержание кошек и собак ограничений пока нет.
Запрещенные растения:
- Список: Существует перечень растений, запрещенных к выращиванию на даче, включая эфедру, гавайскую розу, лотосы, кактусы, содержащие мескалин, и шалфей предсказателей.
- Штрафы и ответственность: За посадку запрещенных растений могут оштрафовать на 500 рублей. Выращивание большого количества может повлечь за собой уголовную ответственность.
Перед началом дачного сезона уделите время изучению действующих правил и норм, чтобы избежать неприятных сюрпризов и штрафов, пишет progorod43.ru.
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