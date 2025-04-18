Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки
- 14:05 18 апреля
- Служба новостей
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Этот восхитительный яблочный пирог настолько прост в приготовлении, что на подготовку всех необходимых ингредиентов у вас уйдет не более пяти минут! Благодаря своей невероятной нежности и аромату, он исчезнет со стола еще до того, как успеет остыть. Тесто получается воздушным и мягким, буквально тающим во рту.
Для приготовления вам потребуется:
- 2 крупных куриных яйца
- 100 г сахара
- 100 мл молока любой жирности
- 200 г пшеничной муки высшего сорта
- 10 г разрыхлителя для теста
- 4 средних яблока (лучше выбирать кисло-сладкие сорта)
- Молотая корица и сахарный песок для посыпки
Процесс приготовления:
- Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов, чтобы он успел достичь нужной температуры к моменту, когда вы закончите подготовку теста. Яблоки тщательно вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.
- Подготовьте форму для выпечки, смазав ее дно и стенки небольшим количеством сливочного масла, чтобы пирог не прилип в процессе выпекания. Аккуратно выложите дольки яблок в форму, равномерно распределяя их по всей поверхности. Смешайте сахарный песок с молотой корицей и щедро посыпьте этой смесью яблоки.
- В глубокой миске соедините яйца и сахар. Взбейте их миксером или венчиком до образования пышной, светлой массы. Добавьте молоко и еще раз взбейте до однородности. Постепенно введите просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, аккуратно перемешивая тесто, чтобы избежать образования комков.
- Вылейте готовое тесто поверх яблок в форме для выпечки. Убедитесь, что оно равномерно покрывает фрукты. Поместите пирог в разогретую духовку и выпекайте в течение 20 минут, или до тех пор, пока он не приобретет золотистый оттенок, а зубочистка, воткнутая в центр, не будет выходить сухой.
- Достаньте готовый пирог из духовки и дайте ему немного остыть. Затем аккуратно переверните его на блюдо и посыпьте сахарной пудрой для украшения.
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