Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки

Этот восхитительный яблочный пирог настолько прост в приготовлении, что на подготовку всех необходимых ингредиентов у вас уйдет не более пяти минут! Благодаря своей невероятной нежности и аромату, он исчезнет со стола еще до того, как успеет остыть. Тесто получается воздушным и мягким, буквально тающим во рту.

Для приготовления вам потребуется: