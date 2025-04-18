С 20 апреля водительские права можно выбросить: новое правило ГАИ ставит водителей в ступор

Согласно новым требованиям, иностранные водительские удостоверения необходимо заменить на российские в течение года после получения вида на жительство (РВП или ВНЖ) или российского гражданства. Отсчет начинается с даты выдачи соответствующего документа. Для граждан РФ, получивших права за рубежом и вернувшихся на родину, срок исчисляется с момента первого въезда в Россию.

С начала 2025 года в России вступили в силу обновленные правила признания иностранных водительских прав, призванные упорядочить систему допуска к управлению транспортом как для приезжих, так и для россиян, получивших права за границей.

Управление автомобилем с недействительным иностранным удостоверением по истечении установленного срока будет считаться нарушением и повлечет за собой штраф до 15 000 рублей с возможным отстранением от вождения. Цель нововведения – исключить злоупотребления, когда водители уклоняются от переоформления документов и избегают необходимых проверок.

Существуют исключения из правил. Граждане России и Белоруссии с видом на жительство в РФ освобождены от замены белорусских прав. Дипломаты и их семьи могут обменивать права по упрощенной схеме, без медицинского освидетельствования и экзаменов.

Процедура замены зависит от категории транспортного средства. Для управления легковыми автомобилями, мотоциклами и скутерами (категории A, B, M и подкатегории) достаточно медицинской комиссии и сдачи теоретического экзамена. Водителям грузовиков, автобусов и спецтехники необходимо пройти полный курс обучения в автошколе и сдать как теоретический, так и практический экзамены. Для граждан Казахстана, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии предусмотрен упрощенный порядок обмена.

Реформа направлена не на усложнение процедуры, а на обеспечение безопасности дорожного движения. Замена прав позволяет обновить данные водителя, проверить его знание ПДД и соответствие требованиям к состоянию здоровья. Это особенно важно в условиях современного дорожного движения.

Новые правила нацелены на ликвидацию "лазеек", позволявших водителям уклоняться от оформления российских документов, избегать медкомиссий и оставаться вне системы контроля.

Новая система делает процедуру более прозрачной и единообразной: все водители обязаны соблюдать общие правила, независимо от места получения первоначальных прав. Это повышает безопасность и создает равные условия для всех участников дорожного движения.

Эксперты считают, что изменения повысят ответственность водителей и их уважение к законодательству страны пребывания. Водителям, подпадающим под действие новых правил, рекомендуется своевременно обращаться в ГИБДД для замены прав, чтобы избежать штрафов и обеспечить законное право на управление транспортным средством, пишет news-komi.ru.

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