Египет теперь в пролете, сменила его на азиатский вайб, улетела в экзотик-тур по морю и рынкам - май нарасхват

Май в Китае – отличный выбор для путешествия! Теплая погода позволяет насладиться пляжным отдыхом как на юге, так и в северных регионах. К тому же, май богат на яркие праздники с народными гуляниями и уличными представлениями, открытыми для туристов.

Начало мая ознаменовано Днем труда (1 мая), который перерастает в целую праздничную неделю. В парках и на площадях разворачиваются спортивные и развлекательные мероприятия, где с удовольствием принимают участие и гости страны.