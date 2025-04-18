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Египет теперь в пролете, сменила его на азиатский вайб, улетела в экзотик-тур по морю и рынкам - май нарасхват

Египет теперь в пролете, сменила его на азиатский вайб, улетела в экзотик-тур по морю и рынкам - май нарасхватФото из архива "Про Города"

Май в Китае – отличный выбор для путешествия! Теплая погода позволяет насладиться пляжным отдыхом как на юге, так и в северных регионах. К тому же, май богат на яркие праздники с народными гуляниями и уличными представлениями, открытыми для туристов.

Начало мая ознаменовано Днем труда (1 мая), который перерастает в целую праздничную неделю. В парках и на площадях разворачиваются спортивные и развлекательные мероприятия, где с удовольствием принимают участие и гости страны.

4 мая Китай отмечает День молодежи, когда по улицам проходят красочные шествия студентов, устраиваются зрелищные представления, привлекающие внимание туристов.

В конце месяца (в 2018 году – 30 мая) проходит Фестиваль драконьих лодок. Зрители могут увидеть захватывающие гонки лодок, украшенных головами драконов, и попробовать традиционное угощение – цзунцзы из клейкого риса. По поверьям, запуск воздушных змеев в этот день отгоняет болезни.

Особенно популярен среди российских туристов курорт Санья.

Здесь вас ждут песчаные пляжи, лазурное море и комфортная погода до +29°C.

Отдыхающие отмечают: "Яркое солнце, легкий бриз, теплые вечера и освежающие дожди – идеальные условия для отпуска!".

Санья привлекает туристов всех возрастов: семьи с детьми, молодежь и пожилые путешественники ценят гостиницы высокого уровня, развлечения для детей, интересные экскурсии и близость к местным достопримечательностям.

Что стоит посмотреть в Санье и окрестностях:

  • Центр буддизма "Наньшань": Крупнейший в Азии центр буддизма с огромной статуей богини Гуаньинь (108 метров), храмами, тропическими садами и прудами.
  • Парк "Ялонг Бэй": Национальный парк с видом на бухту, стеклянным мостом, оранжереей орхидей, пагодой и шатающимся мостом.
  • Парк "Край Света": Место, где, по легенде, царь обезьян Сунь Укун решил, что это и есть край света. Здесь можно увидеть необычные валуны на берегу.
  • Этнографическая деревня Ли и Мяо: Комплекс, где воссоздан быт и ремесла коренных народов, проходят фольклорные представления.
  • Горячие источники "Нантянь": Крупнейший спа-комплекс с термальными ваннами.
  • Остров пиратов: Небольшой остров с красивыми пляжами, где можно заняться дайвингом и посетить храм богини рыболовства Мазу.

Для жителей Приморья поездка в Санью особенно выгодна благодаря близкому расположению к Китаю, пишет ussurmedia.ru.

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