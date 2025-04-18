Посадил картошку под картоном - урожай вымахал такой, что теперь выращиваю картофель только так
- 11:05 18 апреля
- Служба новостей
Автор популярного канала "Твоя Дача" делится секретом выращивания картофеля, который становится все более популярным среди дачников – методом посадки под картон. Этот способ позволяет получить отличный урожай, не тратя много сил и времени.
Он признается, что долгое время пользовался традиционными методами, включая выращивание под соломой, и был доволен результатами. Однако, вдохновившись опытом знакомого, несколько лет назад решил попробовать посадку под картоном и остался в восторге. Автор подчеркивает, что этот метод особенно хорош для небольших участков, где важно максимально эффективно использовать каждый клочок земли.
В чем же секрет? Картон выполняет сразу несколько важных функций:
- Защита от непогоды: Укрывает молодые ростки от весенних заморозков и бережет корни от летней жары.
- Удержание влаги: Помогает почве оставаться влажной, что особенно важно в засушливые периоды.
- Защита от болезней и вредителей: Снижает риск заболеваний растений и атак вредителей.
- Чистый урожай: Клубни остаются чистыми, так как их не нужно выкапывать из земли.
Главное преимущество метода – экономия времени и сил. Забудьте о перекопке земли, копании лунок и окучивании! Почва под картоном остается рыхлой, и не требует дополнительной обработки. Правда, стоит помнить, что картон может привлечь мышей, как и другие укрывные материалы, например, солома.
Подготовка к посадке:
Автор рекомендует заранее подготовить картофель: обработать от болезней и дать немного прорасти. Лучше выбирать клубни среднего размера, которые, как правило, дают хороший урожай. Участок перед посадкой необходимо очистить от мусора.
Посадка под картон:
Используйте плотный картон (например, от бытовой техники). Уложите его на участке внахлест, чтобы не было просветов, и закрепите по краям кирпичами. Сделайте разрезы в картоне на расстоянии 30-35 см друг от друга. Посадите клубни так, чтобы ростки немного выглядывали наружу. Сверху накройте картофель слоем соломы толщиной 15-20 см, а по мере роста растений добавляйте еще соломы.
Уход:
Уход за картофелем, выращенным под картоном, практически не отличается от традиционного. Обеспечьте регулярный полив. Подкормки можно исключить, если почва плодородная.
В заключение, автор подчеркивает, что этот метод не только упрощает процесс выращивания картофеля, но и помогает увеличить урожайность, оставляя больше сил для других дел на даче.
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