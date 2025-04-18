Посадил картошку под картоном - урожай вымахал такой, что теперь выращиваю картофель только так

Он признается, что долгое время пользовался традиционными методами, включая выращивание под соломой, и был доволен результатами. Однако, вдохновившись опытом знакомого, несколько лет назад решил попробовать посадку под картоном и остался в восторге. Автор подчеркивает, что этот метод особенно хорош для небольших участков, где важно максимально эффективно использовать каждый клочок земли.

Автор популярного канала "Твоя Дача" делится секретом выращивания картофеля, который становится все более популярным среди дачников – методом посадки под картон. Этот способ позволяет получить отличный урожай, не тратя много сил и времени.

В чем же секрет? Картон выполняет сразу несколько важных функций:

Главное преимущество метода – экономия времени и сил . Забудьте о перекопке земли, копании лунок и окучивании! Почва под картоном остается рыхлой, и не требует дополнительной обработки. Правда, стоит помнить, что картон может привлечь мышей, как и другие укрывные материалы, например, солома.

Подготовка к посадке:

Автор рекомендует заранее подготовить картофель: обработать от болезней и дать немного прорасти. Лучше выбирать клубни среднего размера, которые, как правило, дают хороший урожай. Участок перед посадкой необходимо очистить от мусора.

Посадка под картон:

Используйте плотный картон (например, от бытовой техники). Уложите его на участке внахлест, чтобы не было просветов, и закрепите по краям кирпичами. Сделайте разрезы в картоне на расстоянии 30-35 см друг от друга. Посадите клубни так, чтобы ростки немного выглядывали наружу. Сверху накройте картофель слоем соломы толщиной 15-20 см, а по мере роста растений добавляйте еще соломы.

Уход:

Уход за картофелем, выращенным под картоном, практически не отличается от традиционного. Обеспечьте регулярный полив. Подкормки можно исключить, если почва плодородная.

В заключение, автор подчеркивает, что этот метод не только упрощает процесс выращивания картофеля, но и помогает увеличить урожайность, оставляя больше сил для других дел на даче.

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