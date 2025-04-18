Герани весной – первым делом: кинули по таблетке в горшок — чахлые старушки и молодые сеянцы цветут как заведенные все лето

Весна – идеальное время для обновления комнатных растений, и герань не исключение. Черенкование в этот период поможет им набраться сил после зимовки и порадовать обильным цветением.

Чтобы защитить молодые растения от черной ножки и корневой гнили, добавьте в горшок один простой компонент – таблетку активированного угля. Для ослабленных растений полезными будут подкормки цирконом и мегафолом. В сочетании с активированным углем они способны вернуть к жизни даже очень слабые цветы. Важно соблюдать дозировку, указанную на упаковке препаратов.