Герани весной – первым делом: кинули по таблетке в горшок — чахлые старушки и молодые сеянцы цветут как заведенные все лето
- 11:00 18 апреля
- Служба новостей
Весна – идеальное время для обновления комнатных растений, и герань не исключение. Черенкование в этот период поможет им набраться сил после зимовки и порадовать обильным цветением.
Чтобы защитить молодые растения от черной ножки и корневой гнили, добавьте в горшок один простой компонент – таблетку активированного угля. Для ослабленных растений полезными будут подкормки цирконом и мегафолом. В сочетании с активированным углем они способны вернуть к жизни даже очень слабые цветы. Важно соблюдать дозировку, указанную на упаковке препаратов.
При выборе растения для черенкования обращайте внимание на обильное цветение и крепкие стебли. Не стоит черенковать больные растения. Обеспечьте черенкам тепло, достаточное количество солнечного света и следите за тем, чтобы почва не пересыхала. Обычно укоренение занимает от одного до двух месяцев, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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