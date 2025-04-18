Максимум 10 тысяч рублей или блок на двое суток: новые правила переводов с карты на карту вступают в силу в мае

Российский финансовый рынок готовится к значительным изменениям: Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает ввести "период охлаждения" для денежных переводов между картами. Эта инициатива, направленная на борьбу с мошенничеством, вызвала активные дебаты и опасения среди населения и экспертов. Суть нововведения заключается во временной блокировке средств на счете получателя. Длительность "заморозки" будет зависеть от суммы перевода:

От 10 000 до 50 000 рублей: задержка до 24 часов.

задержка до 24 часов. Свыше 50 000 рублей: блокировка до 48 часов. Важно отметить, что блокироваться будут не все переводы, а только те, которые система сочтет подозрительными. Критерии, по которым банк будет определять подозрительные операции, пока не разглашаются, но, вероятно, будут учитывать такие факторы, как частота и география переводов, история операций по счетам и соответствие перевода финансовому профилю клиента.

Аргументы "за" и "против":