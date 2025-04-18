Холода обрушатся на "майские" как гром среди ясного неба, а в середине лета ждем невыносимую жару: новый прогноз

Весна 2025 года обещает стать серьёзным вызовом для аграриев и садоводов. По прогнозам, в Центральной России ожидаются проливные дожди и грозы, в то время как Сибирь будет страдать от засухи и холода. Май преподнесёт сюрпризы в виде резких перепадов температур. Несмотря на тревожные прогнозы, у нас есть время подготовиться и минимизировать возможные потери.

В европейской части страны ожидаются обильные осадки и похолодание. Чрезмерная влажность почвы может спровоцировать гниение корней растений и распространение грибковых заболеваний, что негативно скажется на урожае. Сильные ветры лишь усугубят ситуацию. Наиболее опасным периодом станет конец апреля – начало мая, когда температура может опуститься на 5 градусов ниже нормы, что крайне неблагоприятно для цветущих деревьев и первых посевов.