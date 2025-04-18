Холода обрушатся на "майские" как гром среди ясного неба, а в середине лета ждем невыносимую жару: новый прогноз
- 09:40 18 апреля
- Служба новостей
Весна 2025 года обещает стать серьёзным вызовом для аграриев и садоводов. По прогнозам, в Центральной России ожидаются проливные дожди и грозы, в то время как Сибирь будет страдать от засухи и холода. Май преподнесёт сюрпризы в виде резких перепадов температур. Несмотря на тревожные прогнозы, у нас есть время подготовиться и минимизировать возможные потери.
В европейской части страны ожидаются обильные осадки и похолодание. Чрезмерная влажность почвы может спровоцировать гниение корней растений и распространение грибковых заболеваний, что негативно скажется на урожае. Сильные ветры лишь усугубят ситуацию. Наиболее опасным периодом станет конец апреля – начало мая, когда температура может опуститься на 5 градусов ниже нормы, что крайне неблагоприятно для цветущих деревьев и первых посевов.
Сибирь, напротив, столкнется с дефицитом влаги и низкими ночными температурами. Это создаст угрозу для овощных культур, ягод и других растений, нуждающихся в стабильном поливе и прогретой почве.
Майская погода также не обещает стабильности. В первой половине месяца возможны заморозки, которые станут настоящим испытанием для дачников. Однако после 9 мая ожидается потепление до +20 °C. В конце месяца не исключена рекордная жара, достигающая +30 °C в некоторых регионах.
Таким образом, весна 2025 года будет отличаться непредсказуемостью. Резкие переходы от холода к жаре потребуют от нас повышенного внимания и оперативных решений. Важно внимательно следить за прогнозами погоды, своевременно защищать растения и не торопиться с посадками, пишет ko44.ru.
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