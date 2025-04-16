"Оно. Новая глава": всероссийская премьера американского хоррора со звездами Голливуда

20 апреля Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" и "Формула Кино" приглашает на всероссийскую премьеру американского хоррора "Оно. Новая глава" 18+, главные роли в котором сыграли звезда вампирской саги "Сумерки" 18+ Эшли Грин и Человек-лед из франшизы "Люди Икс" 18+ Шон Эшмор.

Доктор Синтия – психиатр, обладающая уникальным даром проникать в чужое подсознание. На пороге ее дома появляется перепуганная девушка Райли, утверждающая, что ее преследует злобная сущность. Заглянув в ее разум Синтия понимает, что Тварь, мучающая девочку, очень сильна и голодна, и схватка с ней грозит опасностью не только Райли. Нечто древнее и злобное затаилось в глубинах человеческой психики, готовое вырваться наружу и поглотить все на своем пути. Сможет ли Синтия остановить зло, прежде чем оно уничтожит весь мир? Приготовьтесь к незабываемому путешествию в невероятно жуткий кошмар, где стирается грань между реальностью и вашими самыми жуткими страхами!