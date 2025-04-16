"Оно. Новая глава": всероссийская премьера американского хоррора со звездами Голливуда
- 13:14 16 апреля
- AnnaAnna
20 апреля Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" и "Формула Кино" приглашает на всероссийскую премьеру американского хоррора "Оно. Новая глава" 18+, главные роли в котором сыграли звезда вампирской саги "Сумерки" 18+ Эшли Грин и Человек-лед из франшизы "Люди Икс" 18+ Шон Эшмор.
Доктор Синтия – психиатр, обладающая уникальным даром проникать в чужое подсознание. На пороге ее дома появляется перепуганная девушка Райли, утверждающая, что ее преследует злобная сущность. Заглянув в ее разум Синтия понимает, что Тварь, мучающая девочку, очень сильна и голодна, и схватка с ней грозит опасностью не только Райли. Нечто древнее и злобное затаилось в глубинах человеческой психики, готовое вырваться наружу и поглотить все на своем пути. Сможет ли Синтия остановить зло, прежде чем оно уничтожит весь мир? Приготовьтесь к незабываемому путешествию в невероятно жуткий кошмар, где стирается грань между реальностью и вашими самыми жуткими страхами!
Режиссер, продюсер и сценарист фильма — Чад Арчибальд, в фильмографии которого нашумевшие хорроры "Еретики" 18+, "Порочное удовольствие" 18+ и "Лощина мертвецов" 18+. Режиссер проснулся знаменитым после премьеры фильма "Укус" 18+ на главном в мире фестивале хорроров и жанрового кино Fantasia*: пока одни зрители аплодировали после финальных титров, других от обмороков спасали врачи скорой помощи. В тот год "Укус" на фестивале получил приз зрительских симпатий. Критики отмечают, что благодаря необычным сюжетам и жанровым решениям режиссер расширяет границы фильма ужасов.
Главную роль в фильме исполнила Эшли Грин. Карьера знаменитой сегодня актрисы и модели началась с музыкальных видео, и одной из первых работ стал клип группы Тату на песню "Люди-инвалиды". Первая роль в кино Грин — картина "Мой папа псих" 18+, в которой партнером актрисы выступил Майкл Дуглас. Мировая известность пришла, благодаря роли в "Сумеречной саге" 18+: актриса сыграла сестру Эдварда Каллена Элис.
Партнером Эшли Грин по фильму стал Шон Эшмор, звезда франшизы "Люди Икс" и обладатель MTV Movie Award** "Прорыв года" за роль во второй части франшизы. Эшмор активно снимается как в кино, так и в сериалах: в его фильмографии супергеройские сериалы "Тайны Смолвиля" 18+ и "Пацаны" 18+ и детективный "Новичок" 18+. В фильме "Оно. Новая глава" актер сыграл Рэндола, отчаянного отца Райли.
Билеты: https://kinoteatr.ru/film/ono-novaya-glava-2/
*Фантазия
** Ежегодное телевизионное шоу по присуждению наград в области американского кино, организуемое каналом MTV
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