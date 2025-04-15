Подводная одиссея и встреча с легендой: "Кракен" – новый блокбастер на экранах Сыктывкара

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17 апреля Скай Синема в ТЦ "Парма" приглашает вас на премьеру захватывающего экшена "Кракен" (12+) от режиссера Николая Лебедева, подарившего нам "Легенду №17" (6+) и "Экипаж" (6+)! Готовьтесь к погружению в мир тайн, мужества и невероятных приключений! Фильм обещает стать одним из самых зрелищных событий киносезона, собрав в одном кадре плеяду выдающихся российских актеров: Александра Петрова, Алексея Гуськова, Сергея Гармаша, Виктора Добронравова и Диану Пожарскую.

О чем фильм?

Действие разворачивается в суровых водах Гренландского моря, где во время секретной миссии бесследно исчезает российский ракетный подводный крейсер. На поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чьим братом командовал пропавшей субмариной. Задача перед моряками стоит не из легких: найти подлодку и предотвратить попадание секретного оружия в руки врага.