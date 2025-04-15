Подводная одиссея и встреча с легендой: "Кракен" – новый блокбастер на экранах Сыктывкара
- 14:20 15 апреля
- Юрий Темченко
erid: Erid=2W5zFJyvoEp
17 апреля Скай Синема в ТЦ "Парма" приглашает вас на премьеру захватывающего экшена "Кракен" (12+) от режиссера Николая Лебедева, подарившего нам "Легенду №17" (6+) и "Экипаж" (6+)! Готовьтесь к погружению в мир тайн, мужества и невероятных приключений!
Фильм обещает стать одним из самых зрелищных событий киносезона, собрав в одном кадре плеяду выдающихся российских актеров: Александра Петрова, Алексея Гуськова, Сергея Гармаша, Виктора Добронравова и Диану Пожарскую.
О чем фильм?
Действие разворачивается в суровых водах Гренландского моря, где во время секретной миссии бесследно исчезает российский ракетный подводный крейсер. На поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чьим братом командовал пропавшей субмариной. Задача перед моряками стоит не из легких: найти подлодку и предотвратить попадание секретного оружия в руки врага.
Но это еще не все! Геофизические исследования на полярной станции пробуждают древнее чудовище – Кракен, гигантского обитателя глубин, способного сливаться с тьмой и обладающего интеллектом, непостижимым для человека. Именно с этим легендарным монстром предстоит столкнуться морякам в их отчаянных поисках.
Почему стоит посмотреть "Кракен"?
- захватывающий сюжет:Динамичный экшен, интригующая история и неожиданные повороты сюжета не дадут вам заскучать ни на секунду;
- потрясающие спецэффекты:Готовьтесь к невероятным визуальным эффектам, которые перенесут вас в глубины океана и подарят незабываемые впечатления;
- звездный актерский состав:Блестящая игра любимых актеров гарантирует вам эмоциональное погружение в историю;
- приключенческий дух: "Кракен" – это фильм о мужестве, отваге и борьбе с непреодолимыми силами природы;
- уникальное сочетание жанров: экшен, триллер, элементы фантастики и легендарный Кракен – все это делает фильм невероятно привлекательным для зрителей любого возраста.
"Скай Синема" ждет своих героев!
Приходите в кинотеатр "Скай Синема" в ТЦ "Парма" и окунитесь в мир захватывающих приключений! Удобные кресла, современное оборудование и отличный звук гарантируют вам комфортный просмотр.
Не пропустите премьеру! Билеты уже в продаже: https://skycinemaparma.ru/release/21479?date=2025-04-17
Реклама ООО «ЛИДЕР» ИНН: 1101179162 ОГРН: 1241100002461