Включать духовку не придется: торт "Сладкоежка" без выпечки всего за 10 минут — нежный и вкусный, просто тает во рту

Его приготовление занимает всего 10 минут, а вкус настолько восхитителен, что домашние съедают его моментально. Этот десерт идеально подходит для угощения внезапно нагрянувших гостей.

В глубокой емкости соедините яйца и сахар. Взбейте смесь венчиком или миксером до получения однородной массы. Растопите сливочное масло, добавьте его к яичной смеси вместе со 100 граммами сгущенного молока. Тщательно перемешайте до однородности.

Соедините муку с разрыхлителем и добавьте эту смесь к яичной массе. Замесите тесто. Подготовьте форму для микроволновой печи или силиконовую форму диаметром около 20 сантиметров, смазав ее растительным маслом. Вылейте тесто в форму, равномерно распределите его и поместите в микроволновку. Выпекайте при мощности 800 Вт в течение 6 минут. После сигнала не спешите открывать дверцу микроволновки, дайте бисквиту немного остыть в течение 2-3 минут, чтобы он не опал.

Приготовьте пропитку, смешав 30 миллилитров горячей воды, 1 чайную ложку сгущенного молока и 2 столовые ложки лимонного сока.

Для крема соедините вареное сгущенное молоко со сметаной и взбейте миксером до получения однородной консистенции. Крем готов. Разрежьте бисквит на 2-3 коржа, пропитайте каждый корж приготовленной пропиткой и обильно смажьте кремом. По желанию, верх торта можно украсить измельченными грецкими орехами и тертым шоколадом. Рекомендуется дать торту пропитаться в течение 20 минут перед подачей. Наслаждайтесь, передает krasnoyarskmedia.ru.

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