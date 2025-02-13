Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три простых правила - готовлю только так

Квашеная капуста — это не просто закуска, а значительная часть культурного наследия многих семей. Для достижения идеального вкуса и текстуры важно правильно выбрать ингредиенты и следовать основным рекомендациям. Советы по приготовлению квашеной капусты Выбор капусты

Идеальный результат можно получить, используя поздние сорта капусты, такие как Агрессор, Московская поздняя и Слава. Эти сорта известны своей сочностью и хрусткостью, а также отличным вкусом, который сохраняется при длительном хранении.

Использование соли

Для засолки капусты используйте только крупную соль без добавок. На один килограмм капусты потребуется около 20 граммов соли. Некоторые добавляют щепотку сахара, однако важно не переборщить: избыток сахара может вызвать образование нежелательной слизи.

Добавки — морковь и специи