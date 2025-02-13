"Заклятье. Последний стрим": всероссийская премьера фильма ужасов о блогерах попавших в заброшенную виллу

17 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру фильма ужасов «Заклятье. Последний стрим» 18+.

Двое друзей, начинающие блогеры, случайно попадают на территорию заброшенной виллы, окруженную высоким забором. Ради своих подписчиков они возвращаются на эту виллу ночью, чтобы сделать материал для канала. Их приключение принимает ужасающий оборот, когда они сталкиваются с настоящими хозяевами виллы.