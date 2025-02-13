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Настоящая щетка, а не рассада: бывалые дачники улучшают всхожесть семян только так — только вода и 1 ингредиент

Настоящая щетка, а не рассада: бывалые дачники улучшают всхожесть семян только так — только вода и 1 ингредиентФото из архива "Про Города"

Обработка семян перед посадкой – полезная процедура, укрепляющая иммунитет растений и повышающая урожайность. Проводить её рекомендуется в феврале.

Автор Дзен-канала «Огородные шпаргалки» рекомендует начать с отбора лучших семян, удалив все экземпляры с темными пятнами. Далее следует провести обработку в два этапа.

Этап 1: Обеззараживание

  1. Растворите 1 грамм перманганата калия (марганцовки) в 200 мл воды.
  2. Тщательно перемешайте раствор и замочите в нем семена на 15-20 минут.
  3. Слейте жидкость и просушите семена на бумажной салфетке.

Этап 2: Стимуляция роста

  1. Налейте в тарелку немного подогретой воды (чтобы она покрывала семена на 2-3 мм).
  2. Поместите тарелку в теплое место с температурой около 25 °C на 10-12 часов.
  3. Каждые четыре часа обновляйте воду.
  4. При желании добавьте в воду 2-3 капли биостимулятора.

По словам автора канала, многие огородники успешно используют этот метод на протяжении многих лет, гарантируя себе отличный урожай, пишет дзен-канал "Огородные шпаргалки".

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