Настоящая щетка, а не рассада: бывалые дачники улучшают всхожесть семян только так — только вода и 1 ингредиент
- 08:13 13 февраля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Обработка семян перед посадкой – полезная процедура, укрепляющая иммунитет растений и повышающая урожайность. Проводить её рекомендуется в феврале.
Автор Дзен-канала «Огородные шпаргалки» рекомендует начать с отбора лучших семян, удалив все экземпляры с темными пятнами. Далее следует провести обработку в два этапа.
Этап 1: Обеззараживание
- Растворите 1 грамм перманганата калия (марганцовки) в 200 мл воды.
- Тщательно перемешайте раствор и замочите в нем семена на 15-20 минут.
- Слейте жидкость и просушите семена на бумажной салфетке.
Этап 2: Стимуляция роста
- Налейте в тарелку немного подогретой воды (чтобы она покрывала семена на 2-3 мм).
- Поместите тарелку в теплое место с температурой около 25 °C на 10-12 часов.
- Каждые четыре часа обновляйте воду.
- При желании добавьте в воду 2-3 капли биостимулятора.
По словам автора канала, многие огородники успешно используют этот метод на протяжении многих лет, гарантируя себе отличный урожай, пишет дзен-канал "Огородные шпаргалки".
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