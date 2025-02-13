2 таблетки на 1 литр — и рассада перцев станет как молодые дубки: раскрыт живительный эликсир
- 07:13 13 февраля
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- Служба новостей
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Огородники поделились рецептом простой, но эффективной подкормки, которая превратит рассаду перцев в крепкие, коренастые растения, готовые к высадке и обильному плодоношению.
Агроном Елена Николаева рекомендует удобрение, для приготовления которого потребуется:
- Растворить 1 измельченную таблетку ацетилсалициловой кислоты (аспирина) в 1 стакане кипятка. Аспирин играет роль стимулятора, активизируя рост рассады.
- Довести объем раствора до 1 литра, добавив холодную воду.
- Добавить 1 измельченную таблетку глицина. Глицин – простейшая аминокислота, участвующая в жизненно важных процессах растений, включая рост и синтез белков.
Полученным раствором нужно поливать рассаду под корень, даже по сухой земле. Подкармливайте растения таким удобрением 1 раз в 7 дней, проведя курс из 3-4 подкормок, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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