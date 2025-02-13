Хитрый ход – продвинутые дачники в марте рубят розы под корень: летом бутонов будет как звезд на небе

Роза, бесспорно, считается королевой сада, а её пышные соцветия вызывают восхищение и зависть у соседей. Чтобы добиться обильного цветения и сохранить красоту роз из года в год, опытные садоводы прибегают к различным приемам. Одним из ключевых моментов ухода является весенняя обрезка, о которой рассказала агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова.

Без должного ухода кусты роз со временем могут выродиться, превратившись в дикий шиповник. Чтобы этого не произошло и сохранить сортовые качества растения, необходимо проводить обрезку роз каждую весну.