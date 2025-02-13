Хитрый ход – продвинутые дачники в марте рубят розы под корень: летом бутонов будет как звезд на небе
- 07:05 13 февраля
- 16+
- Служба новостей
Роза, бесспорно, считается королевой сада, а её пышные соцветия вызывают восхищение и зависть у соседей. Чтобы добиться обильного цветения и сохранить красоту роз из года в год, опытные садоводы прибегают к различным приемам. Одним из ключевых моментов ухода является весенняя обрезка, о которой рассказала агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова.
Без должного ухода кусты роз со временем могут выродиться, превратившись в дикий шиповник. Чтобы этого не произошло и сохранить сортовые качества растения, необходимо проводить обрезку роз каждую весну.
Эту процедуру следует выполнять до начала активного сокодвижения, то есть ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост. Для работы вам понадобятся перчатки и острый секатор.
Техника обрезки:
- Подготовка: Наденьте перчатки, чтобы защитить руки от шипов. Убедитесь, что ваш секатор острый и чистый, чтобы избежать заражения растения.
- Удаление старых и больных побегов: Срежьте под корень все сухие, больные, поврежденные или слабо развитые побеги. Также удалите ветки, растущие внутрь куста, так как они будут препятствовать циркуляции воздуха и создавать благоприятную среду для развития болезней.
- Формирование куста: Оставьте только 3-5 самых сильных и здоровых светло-зеленых ветки, равномерно распределенных по кусту. Укоротите их на 1/3 или 1/2, в зависимости от желаемой формы куста.
- Срез над почкой: Делайте срез под углом около 45 градусов над здоровой внешней почкой (той, что смотрит наружу от центра куста). Это стимулирует рост новых побегов в нужном направлении.
Правильная весенняя обрезка роз обеспечивает обильное цветение летом, способствует формированию здорового и красивого куста, а также предотвращает вырождение растения, пишет krasnoyarskmedia.ru.
Читайте также: