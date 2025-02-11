От каких людей надо бежать, пока жизнь не прошла мимо: Омар Хайям выделил единственный признак токсичного человека

Имя Омара Хайяма, выдающегося математика, астронома и философа, навсегда связано с его мудрыми рубаи. Эти краткие четверостишия и сегодня заставляют задуматься о смысле жизни, взаимоотношениях между людьми и влиянии окружения. Хайям считал, что наше окружение – это отражение нас самих, либо помогающее нам расти, либо тянущее на дно.

Хотя Хайям не писал трактатов о социальных связях, его рубаи полны глубокого понимания человеческой природы и содержат ценные советы о том, кого стоит допускать в свой круг. Вот один из самых известных примеров: