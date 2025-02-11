Пенсионерам решили выплатить один раз по 10 000 рублей

Пенсионерам, пережившим блокаду Ленинграда, но не имеющим статуса блокадника, будет оказана единовременная материальная помощь. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, ссылаясь на новые меры поддержки, направленные на категории пожилых граждан, которые ранее оставались без должного внимания.

Речь идет о тех, кто провел в осажденном городе менее четырех месяцев – времени, недостаточного для получения знака "Жителю блокадного Ленинграда", дающего право на льготы, сопоставимые с ветеранскими. Несмотря на короткий срок пребывания в блокаде, эти люди также испытали на себе тяготы и лишения военного времени и нуждаются в поддержке.