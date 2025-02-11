Пенсионерам решили выплатить один раз по 10 000 рублей
- 10:05 11 февраля
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- Служба новостей
Пенсионерам, пережившим блокаду Ленинграда, но не имеющим статуса блокадника, будет оказана единовременная материальная помощь. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, ссылаясь на новые меры поддержки, направленные на категории пожилых граждан, которые ранее оставались без должного внимания.
Речь идет о тех, кто провел в осажденном городе менее четырех месяцев – времени, недостаточного для получения знака "Жителю блокадного Ленинграда", дающего право на льготы, сопоставимые с ветеранскими. Несмотря на короткий срок пребывания в блокаде, эти люди также испытали на себе тяготы и лишения военного времени и нуждаются в поддержке.
Размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности:
- Инвалиды I группы получат 10 000 рублей.
- Инвалиды II группы – 7 500 рублей.
- Инвалиды III группы – 5 000 рублей.
Пожилые люди, не имеющие инвалидности, получат 3 000 рублей.
Данная инициатива призвана оказать адресную помощь тем, кто в юном возрасте столкнулся с ужасами блокады, но по формальным признакам не получил полноценного признания своего подвига. Эта выплата станет символом признательности и заботы о людях, чья жизнь неразрывно связана с трагическими страницами истории Ленинграда.
Дополнительные сведения (расширение):
- Цель выплаты: Подчеркнуть вклад каждого жителя блокадного Ленинграда в выживание города и почтить память тех, кто не дожил до Победы.
- Порядок оформления: Необходимо уточнить порядок подачи заявления на выплату и перечень необходимых документов в органах социальной защиты населения по месту жительства.
- Сроки проведения: Важно узнать точные сроки начала и окончания периода подачи заявлений и получения выплат.
- Социальная значимость: Эта мера поддержки имеет большое значение, так как позволяет оказать помощь пожилым людям, пережившим тяжелые времена и нуждающимся во внимании и заботе.
- Мнение общественности: Важно узнать мнение общественных организаций, занимающихся поддержкой ветеранов и блокадников, о данной инициативе.
- Проблемы и вопросы: Необходимо обратить внимание на возможные трудности, связанные с оформлением выплат, и пути их решения.
- Альтернативные виды помощи: Стоит рассмотреть возможность предоставления дополнительных видов помощи, таких как медицинское обслуживание, социальные услуги и психологическая поддержка.
Это расширенное описание предоставляет более полную картину о выплате и ее значении для блокадников Ленинграда, пишет primpress.ru.
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