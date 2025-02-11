"Баг бой - супергерой джунглей": всероссийская премьера фильма о дружбе мальчика и тигра для всей семьи

16 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру фильма «Баг бой - супергерой джунглей» 6+, который расскажет удивительную историю о взрослении, защите окружающей среды и настоящей дружбе. Это захватывающее приключение о дружбе мальчика и тигра тронет сердца как детей, так и взрослых, а также поможет развитию критического мышления и эмоционального интеллекта ребенка.

Познакомьтесь с Моусеном, маленьким мальчиком, который помешан на супергероях. Во время семейного пикника недалеко от леса с ним происходит неожиданное событие: он встречает тигра, который находится под угрозой исчезновения. Полный решимости спасти это величественное существо от охотников, Моусен привозит его домой, приступая к опасной миссии «Спасение последнего малайского тигра». Моусен и Тигруля вместе сталкиваются с многочисленными трудностями и привязываются друг к другу. Несмотря на успешное возвращение Тигрули в его естественную среду обитания, Моусен обнаруживает, что его миссия далека от завершения. С вновь обретенной смелостью он принимает свою роль героя и клянется защищать «Сердце леса» и всех его обитателей. Эта захватывающая и трогательная история демонстрирует, что даже обычный мальчик может изменить мир к лучшему!